https://ria.ru/20201212/azerbaydzhan-1588869045.html

В Азербайджане отменили военное положение

В Азербайджане отменили военное положение

Режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 субботы (23:00 11 декабря мск). РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T00:16

2020-12-12T00:16

2020-12-12T00:16

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 12 дек - РИА Новости. Режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 субботы (23:00 11 декабря мск).Военное положение в Азербайджане действовало с 28 сентября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.На пленарном заседании парламента в пятницу был вынесен на обсуждение вопрос об утверждении указа президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об отмене военного положения". Законодательный орган утвердил отмену военного положения.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201211/armeniya-1588757376.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире