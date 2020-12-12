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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201212/azerbaydzhan-1588869045.html
В Азербайджане отменили военное положение
В Азербайджане отменили военное положение
Режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 субботы (23:00 11 декабря мск). РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T00:16
2020-12-12T00:16
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 12 дек - РИА Новости. Режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 субботы (23:00 11 декабря мск).Военное положение в Азербайджане действовало с 28 сентября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.На пленарном заседании парламента в пятницу был вынесен на обсуждение вопрос об утверждении указа президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об отмене военного положения". Законодательный орган утвердил отмену военного положения.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201211/armeniya-1588757376.html
нагорный карабах
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане отменили военное положение

00:16 12.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии
Военнослужащие азербайджанской армии - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 12 дек - РИА Новости. Режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 субботы (23:00 11 декабря мск).
Военное положение в Азербайджане действовало с 28 сентября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.
На пленарном заседании парламента в пятницу был вынесен на обсуждение вопрос об утверждении указа президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об отмене военного положения". Законодательный орган утвердил отмену военного положения.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Вчера, 13:37Ситуация в Нагорном Карабахе
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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