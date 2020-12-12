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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201212/aliev-1588936729.html
Алиев заявил представителям США и Франции, что не звал их в Баку
Алиев заявил представителям США и Франции, что не звал их в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сопредседателям Минской группы ОБСЕ по Карабаху от США и Франции, что не приглашал их в Баку. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:41
2020-12-12T21:10
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 12 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сопредседателям Минской группы ОБСЕ по Карабаху от США и Франции, что не приглашал их в Баку.По его словам, идея посетить столицу Азербайджана исходила от представителей иностранных государств."Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против. Может, у них есть что мне сказать. Если хотите сказать — при камерах скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас", — приводит слова Алиева его пресс-служба.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/karabakh-1580889773.html
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил представителям США и Франции, что не звал их в Баку

18:41 12.12.2020 (обновлено: 21:10 12.12.2020)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Читать ria.ru в
БАКУ, 12 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сопредседателям Минской группы ОБСЕ по Карабаху от США и Франции, что не приглашал их в Баку.
По его словам, идея посетить столицу Азербайджана исходила от представителей иностранных государств.
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"Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против. Может, у них есть что мне сказать. Если хотите сказать — при камерах скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас", — приводит слова Алиева его пресс-служба.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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