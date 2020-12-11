https://ria.ru/20201211/vzryv-1588761394.html

Шесть силовиков пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии

Шесть силовиков пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии

Шесть силовиков получили легкие травмы при задержании боевика в Карачаево-Черкесии, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:54

2020-12-11T13:54

2020-12-11T16:15

карачаево-черкесская республика (кчр)

происшествия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Шесть силовиков получили легкие травмы при задержании боевика в Карачаево-Черкесии, сообщил Национальный антитеррористический комитет.Инцидент произошел в селе Учкекен. Преступник пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия. Когда ему помешали, он подорвал себя.Среди гражданских потерь нет, добавили в НАК. Личность смертника устанавливается.Обстановка в селе спокойная. Состояние раненых стабильное, их семьям окажут материальную помощь.

https://ria.ru/20201208/terakty-1588174970.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места взрыва в Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкесской республике при задержании боевика пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил НАК. Инцидент произошел селе Учкекен. По данным Национального антитеррористического комитета, боевик пытался попасть на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Силовики попытались задержать его, но злоумышленник совершил самоподрыв, впоследствии он скончался. В результате шесть силовиков получили легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет. 2020-12-11T13:54 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия