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Шесть силовиков пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии
Шесть силовиков пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии
Шесть силовиков получили легкие травмы при задержании боевика в Карачаево-Черкесии, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:54
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карачаево-черкесская республика (кчр)
происшествия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Шесть силовиков получили легкие травмы при задержании боевика в Карачаево-Черкесии, сообщил Национальный антитеррористический комитет.Инцидент произошел в селе Учкекен. Преступник пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия. Когда ему помешали, он подорвал себя.Среди гражданских потерь нет, добавили в НАК. Личность смертника устанавливается.Обстановка в селе спокойная. Состояние раненых стабильное, их семьям окажут материальную помощь.
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Кадры с места взрыва в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской республике при задержании боевика пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил НАК. Инцидент произошел селе Учкекен. По данным Национального антитеррористического комитета, боевик пытался попасть на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Силовики попытались задержать его, но злоумышленник совершил самоподрыв, впоследствии он скончался. В результате шесть силовиков получили легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет.
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карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия

Шесть силовиков пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии

13:54 11.12.2020 (обновлено: 16:15 11.12.2020)
 
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Шесть силовиков получили легкие травмы при задержании боевика в Карачаево-Черкесии, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Инцидент произошел в селе Учкекен. Преступник пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия. Когда ему помешали, он подорвал себя.
Среди гражданских потерь нет, добавили в НАК. Личность смертника устанавливается.
Обстановка в селе спокойная. Состояние раненых стабильное, их семьям окажут материальную помощь.
Сотрудники ФСБ у частного дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, где ночью была проведена контртеррористическая операция. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Происшествия
 
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