https://ria.ru/20201211/vostochnyy-1588700771.html
Источник назвал дату первого пуска с Восточного в 2021 году
Источник назвал дату первого пуска с Восточного в 2021 году
Первый в 2021 году запуск с космодрома Восточный намечается на 25 февраля, всего в следующем году оттуда планируются шесть-семь пусков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:03
2020-12-11T03:03
2020-12-11T03:03
россия
восточный (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый в 2021 году запуск с космодрома Восточный намечается на 25 февраля, всего в следующем году оттуда планируются шесть-семь пусков, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, всего в следующем году с Восточного ожидается шесть-семь пусков ракет "Союз"."Во втором квартале планируются два пуска с 36 аппаратами OneWeb в каждом, в четвертом квартале - три-четыре пуска: с метеоспутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником "Кондор-ФКА", - рассказал источник.Представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что программа пусков на 2021 год будет утверждена позднее.С 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз", в том числе один аварийный. Очередной пуск намечается на 18 декабря с 36 аппаратами OneWeb.
https://ria.ru/20201210/rogozin-1588522575.html
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россия, восточный (космодром), космос - риа наука
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Первый в 2021 году запуск с космодрома Восточный
намечается на 25 февраля, всего в следующем году оттуда планируются шесть-семь пусков, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Первый в 2021 году старт с Восточного намечается на 25 февраля, в космос полетят 36 спутников связи британской компании OneWeb", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в следующем году с Восточного ожидается шесть-семь пусков ракет "Союз"
.
"Во втором квартале планируются два пуска с 36 аппаратами OneWeb в каждом, в четвертом квартале - три-четыре пуска: с метеоспутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником "Кондор-ФКА", - рассказал источник.
Представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что программа пусков на 2021 год будет утверждена позднее.
С 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз", в том числе один аварийный. Очередной пуск намечается на 18 декабря с 36 аппаратами OneWeb.