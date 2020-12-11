Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/vostochnyy-1588700771.html
Источник назвал дату первого пуска с Восточного в 2021 году
Источник назвал дату первого пуска с Восточного в 2021 году
Первый в 2021 году запуск с космодрома Восточный намечается на 25 февраля, всего в следующем году оттуда планируются шесть-семь пусков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:03
2020-12-11T03:03
россия
восточный (космодром)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151507/46/1515074656_0:209:3071:1936_1920x0_80_0_0_4c82f7b6a8d4031ed683111becb2e188.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый в 2021 году запуск с космодрома Восточный намечается на 25 февраля, всего в следующем году оттуда планируются шесть-семь пусков, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, всего в следующем году с Восточного ожидается шесть-семь пусков ракет "Союз"."Во втором квартале планируются два пуска с 36 аппаратами OneWeb в каждом, в четвертом квартале - три-четыре пуска: с метеоспутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником "Кондор-ФКА", - рассказал источник.Представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что программа пусков на 2021 год будет утверждена позднее.С 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз", в том числе один аварийный. Очередной пуск намечается на 18 декабря с 36 аппаратами OneWeb.
https://ria.ru/20201210/rogozin-1588522575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151507/46/1515074656_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_07b19651ee298faa77b8cde53d6507ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, восточный (космодром), космос - риа наука

Источник назвал дату первого пуска с Восточного в 2021 году

03:03 11.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый в 2021 году запуск с космодрома Восточный намечается на 25 февраля, всего в следующем году оттуда планируются шесть-семь пусков, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Первый в 2021 году старт с Восточного намечается на 25 февраля, в космос полетят 36 спутников связи британской компании OneWeb", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в следующем году с Восточного ожидается шесть-семь пусков ракет "Союз".
"Во втором квартале планируются два пуска с 36 аппаратами OneWeb в каждом, в четвертом квартале - три-четыре пуска: с метеоспутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником "Кондор-ФКА", - рассказал источник.
Представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что программа пусков на 2021 год будет утверждена позднее.
С 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз", в том числе один аварийный. Очередной пуск намечается на 18 декабря с 36 аппаратами OneWeb.
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 00:55
Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе
 
РоссияВосточный (космодром)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55"Отставал по всем статьям": Трутнев обвинил Фургала в популизме
08:54Центробанк отозвал лицензию у банка "Онего"
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
Лента новостейМолния