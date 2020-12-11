https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588796460.html
В России произвели уже 50 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона"
В России произвели уже 50 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона"
Центр "Вектор" произвел уже 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", 7800 введены в гражданский оборот и доставлены в регионы, сообщил директор... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:09
2020-12-11T16:09
2020-12-11T16:22
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Центр "Вектор" произвел уже 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", 7800 введены в гражданский оборот и доставлены в регионы, сообщил директор центра Ринат Максютов."В настоящее время на производственной площадке "Вектора" уже произведено 50 тысяч доз вакцины. Первые две серии объемом 7800 доз уже введены в гражданский оборот и доставлены в регионы РФ", - сказал Максютов журналистам.Он уточнил, что вакцина доставлена в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество