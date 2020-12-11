https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588796460.html

В России произвели уже 50 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона"

В России произвели уже 50 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона"

Центр "Вектор" произвел уже 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", 7800 введены в гражданский оборот и доставлены в регионы, сообщил директор... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:09

2020-12-11T16:09

2020-12-11T16:22

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Центр "Вектор" произвел уже 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", 7800 введены в гражданский оборот и доставлены в регионы, сообщил директор центра Ринат Максютов."В настоящее время на производственной площадке "Вектора" уже произведено 50 тысяч доз вакцины. Первые две серии объемом 7800 доз уже введены в гражданский оборот и доставлены в регионы РФ", - сказал Максютов журналистам.Он уточнил, что вакцина доставлена в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу.

https://ria.ru/20201211/internet-1588785842.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество