https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588781588.html

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

Вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:12

2020-12-11T15:12

2020-12-11T16:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

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анна попова

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", — сказала она на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Как уточнила Попова, на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России.Всем добровольцам выдают памятки с правилами поведения после процедуры, добавила она."ЭпиВакКорона"Второй российский препарат для профилактики COVID-19 зарегистрировали в середине октября. Его создали на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, вакцина получила название "ЭпиВакКорона".Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом в 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Созданная "Вектором" вакцина от COVID-19 будет бесплатной для россиян.Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.В середине ноября директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что учреждение получило разрешение на испытания препарата на людях старше 60 лет. В исследованиях, которые продлятся до мая, примут участие 180 пожилых добровольцев.Первой зарегистрированной в России и мире вакциной от коронавируса стал "Спутник V", разработанный специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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