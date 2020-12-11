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Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот
Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот
Вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:12
2020-12-11T16:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", — сказала она на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Как уточнила Попова, на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России.Всем добровольцам выдают памятки с правилами поведения после процедуры, добавила она."ЭпиВакКорона"Второй российский препарат для профилактики COVID-19 зарегистрировали в середине октября. Его создали на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, вакцина получила название "ЭпиВакКорона".Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом в 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Созданная "Вектором" вакцина от COVID-19 будет бесплатной для россиян.Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.В середине ноября директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что учреждение получило разрешение на испытания препарата на людях старше 60 лет. В исследованиях, которые продлятся до мая, примут участие 180 пожилых добровольцев.Первой зарегистрированной в России и мире вакциной от коронавируса стал "Спутник V", разработанный специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

15:12 11.12.2020 (обновлено: 16:06 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона"
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", — сказала она на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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Как уточнила Попова, на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России.
Всем добровольцам выдают памятки с правилами поведения после процедуры, добавила она.

"ЭпиВакКорона"

Второй российский препарат для профилактики COVID-19 зарегистрировали в середине октября. Его создали на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, вакцина получила название "ЭпиВакКорона".
Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом в 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Созданная "Вектором" вакцина от COVID-19 будет бесплатной для россиян.
Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.
В середине ноября директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что учреждение получило разрешение на испытания препарата на людях старше 60 лет. В исследованиях, которые продлятся до мая, примут участие 180 пожилых добровольцев.
Первой зарегистрированной в России и мире вакциной от коронавируса стал "Спутник V", разработанный специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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