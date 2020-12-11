Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588775812.html
Вакцина AstraZeneca может стать эффективнее за счет "Спутник V"
Вакцина AstraZeneca может стать эффективнее за счет "Спутник V"
Вакцина AstraZeneca может повысить свою эффективность за счет второго компонента, который возьмут у российского "Спутника V", рассказал РИА Новости глава Центра РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:49
2020-12-11T21:07
российский фонд прямых инвестиций
оксфордский университет
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
astrazeneca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585910231_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_0643d18a7a8721c517bc528a902dfd60.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вакцина AstraZeneca может повысить свою эффективность за счет второго компонента, который возьмут у российского "Спутника V", рассказал РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В конце ноября команда разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложила британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутника V" для повышения эффективности.Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что клиническое исследование вакцины AstraZeneca в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" начнется до конца года."Ожидаем, что эффективность их вакцины будет подниматься при использовании второго компонента", - рассказал Гинцбург.Как в пятницу отметила AstraZeneca, вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.В конце ноября AstraZeneca обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740749.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585910231_268:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_003e23d6b461884f71841c5f6656bf39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российский фонд прямых инвестиций, оксфордский университет, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, astrazeneca

Вакцина AstraZeneca может стать эффективнее за счет "Спутник V"

14:49 11.12.2020 (обновлено: 21:07 11.12.2020)
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вакцина AstraZeneca может повысить свою эффективность за счет второго компонента, который возьмут у российского "Спутника V", рассказал РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В конце ноября команда разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложила британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутника V" для повышения эффективности.
Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что клиническое исследование вакцины AstraZeneca в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" начнется до конца года.
"Ожидаем, что эффективность их вакцины будет подниматься при использовании второго компонента", - рассказал Гинцбург.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 12:19Распространение нового коронавируса
AstraZeneca проведет исследования комбинации своей вакцины и "Спутника V"
Как в пятницу отметила AstraZeneca, вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.
В конце ноября AstraZeneca обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийОксфордский университетКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыAstraZeneca
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 5890 человек вылечились COVID-19
09:00Электричество из сточных вод. Российские химики заставят микробы работать
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
Лента новостейМолния