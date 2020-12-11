https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588775812.html

Вакцина AstraZeneca может стать эффективнее за счет "Спутник V"

Вакцина AstraZeneca может стать эффективнее за счет "Спутник V"

Вакцина AstraZeneca может повысить свою эффективность за счет второго компонента, который возьмут у российского "Спутника V", рассказал РИА Новости глава Центра РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:49

2020-12-11T14:49

2020-12-11T21:07

российский фонд прямых инвестиций

оксфордский университет

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

astrazeneca

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вакцина AstraZeneca может повысить свою эффективность за счет второго компонента, который возьмут у российского "Спутника V", рассказал РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В конце ноября команда разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложила британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутника V" для повышения эффективности.Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что клиническое исследование вакцины AstraZeneca в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" начнется до конца года."Ожидаем, что эффективность их вакцины будет подниматься при использовании второго компонента", - рассказал Гинцбург.Как в пятницу отметила AstraZeneca, вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.В конце ноября AstraZeneca обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, оксфордский университет, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, astrazeneca