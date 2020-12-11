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Додон надеется, что Молдавия скоро получит российскую вакцину от COVID-19

Додон надеется, что Молдавия скоро получит российскую вакцину от COVID-19

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу выразил надежду, что республика скоро сможет получить российскую вакцину от коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:50

2020-12-11T13:50

2020-12-11T13:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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игорь додон

евразийский экономический союз

здоровье - общество

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в мире

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КИШИНЕВ, 11 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу выразил надежду, что республика скоро сможет получить российскую вакцину от коронавируса.Додон 11 декабря принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в видеоформате.По его словам, 2020 год оказался для Молдавии особенно тяжелым, кроме пандемии в стране была беспрецедентная засуха, также прошли президентские выборы. Он поблагодарил за поддержку руководство всех стран ЕАЭС.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия 14 мая 2018 года получила статус государства-наблюдателя.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

молдавия

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