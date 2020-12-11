Додон надеется, что Молдавия скоро получит российскую вакцину от COVID-19
© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
© Sputnik / Sputnik
КИШИНЕВ, 11 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу выразил надежду, что республика скоро сможет получить российскую вакцину от коронавируса.
Додон 11 декабря принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в видеоформате.
"Хочу поблагодарить руководство РФ, Владимира Владимировича (Путина), за помощь в борьбе с пандемией и за помощь в борьбу с последствиями засухи. Хочу поздравить с тем, что в РФ есть вакцина, и отметить, что мы очень надеемся получить ее для граждан Молдавии", - сказал Додон.
По его словам, 2020 год оказался для Молдавии особенно тяжелым, кроме пандемии в стране была беспрецедентная засуха, также прошли президентские выборы. Он поблагодарил за поддержку руководство всех стран ЕАЭС.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия 14 мая 2018 года получила статус государства-наблюдателя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.