https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588735736.html
Гонконг подписал контракты на закупку вакцины Sinovac и Pfizer
Гонконг подписал контракты на закупку вакцины Sinovac и Pfizer
Гонконг подписал контракты на покупку 15 миллионов доз вакцин от COVID-19, первая партия может поступить в начале января, заявила глава администрации Гонконга... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:53
2020-12-11T11:53
2020-12-11T11:53
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кэрри лэм
astrazeneca
гонконг
в мире
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ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. Гонконг подписал контракты на покупку 15 миллионов доз вакцин от COVID-19, первая партия может поступить в начале января, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм."Кэрри Лэм сообщила на пресс-конференции, что власти подписали соглашения с двумя производителями - Sinovac и Pfizer, каждый из которых поставит 7,5 миллиона доз вакцины для жителей Гонконга", - пишет газета South China Morning Post.Лэм отметила, что первая партия китайской вакцины Sinovac в 1 миллион доз поступит в январе, еще 1 миллион от Pfizer – не позже первого квартала 2021 года.Она добавила, что власти в скором времени заключат соглашение с AstraZeneca, которая также поставит 7,5 миллиона доз вакцины, однако поставки начнутся не ранее второй половины 2021 года."Мы надеемся вакцинировать большую часть жителей Гонконга в 2021 году, чтобы наша жизнь вернулась в нормальное русло", - отметила Лэм.Правительство Гонконга готово закупить 30 миллионов доз, если потребуется вводить два укола. Вакцинация для жителей Гонконга будет бесплатной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, кэрри лэм, astrazeneca , гонконг, в мире
ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. Гонконг подписал контракты на покупку 15 миллионов доз вакцин от COVID-19, первая партия может поступить в начале января, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Кэрри Лэм сообщила на пресс-конференции, что власти подписали соглашения с двумя производителями - Sinovac и Pfizer, каждый из которых поставит 7,5 миллиона доз вакцины для жителей Гонконга", - пишет газета South China Morning Post.
Лэм отметила, что первая партия китайской вакцины Sinovac в 1 миллион доз поступит в январе, еще 1 миллион от Pfizer – не позже первого квартала 2021 года.
Она добавила, что власти в скором времени заключат соглашение с AstraZeneca, которая также поставит 7,5 миллиона доз вакцины, однако поставки начнутся не ранее второй половины 2021 года.
"Мы надеемся вакцинировать большую часть жителей Гонконга в 2021 году, чтобы наша жизнь вернулась в нормальное русло", - отметила Лэм.
Правительство Гонконга готово закупить 30 миллионов доз, если потребуется вводить два укола. Вакцинация для жителей Гонконга будет бесплатной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.