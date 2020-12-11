https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588735736.html

Гонконг подписал контракты на закупку вакцины Sinovac и Pfizer

Гонконг подписал контракты на закупку вакцины Sinovac и Pfizer

Гонконг подписал контракты на покупку 15 миллионов доз вакцин от COVID-19, первая партия может поступить в начале января, заявила глава администрации Гонконга... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:53

2020-12-11T11:53

2020-12-11T11:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кэрри лэм

astrazeneca

гонконг

в мире

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ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. Гонконг подписал контракты на покупку 15 миллионов доз вакцин от COVID-19, первая партия может поступить в начале января, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм."Кэрри Лэм сообщила на пресс-конференции, что власти подписали соглашения с двумя производителями - Sinovac и Pfizer, каждый из которых поставит 7,5 миллиона доз вакцины для жителей Гонконга", - пишет газета South China Morning Post.Лэм отметила, что первая партия китайской вакцины Sinovac в 1 миллион доз поступит в январе, еще 1 миллион от Pfizer – не позже первого квартала 2021 года.Она добавила, что власти в скором времени заключат соглашение с AstraZeneca, которая также поставит 7,5 миллиона доз вакцины, однако поставки начнутся не ранее второй половины 2021 года."Мы надеемся вакцинировать большую часть жителей Гонконга в 2021 году, чтобы наша жизнь вернулась в нормальное русло", - отметила Лэм.Правительство Гонконга готово закупить 30 миллионов доз, если потребуется вводить два укола. Вакцинация для жителей Гонконга будет бесплатной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588733727.html

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коронавирус covid-19, кэрри лэм, astrazeneca , гонконг, в мире