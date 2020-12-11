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https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
Бесценное золото и вкусный мед. Почему стоит ехать в Уфу
Бесценное золото и вкусный мед. Почему стоит ехать в Уфу
Уфа не самый популярный у туристов город. Между тем там приятно провести два-три дня, прежде чем отправиться в более раскрученные места Башкирии — на... РИА Новости, 11.12.2020
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Уфа не самый популярный у туристов город. Между тем там приятно провести два-три дня, прежде чем отправиться в более раскрученные места Башкирии — на горнолыжные курорты. Обязательно нужно увидеть богатейшую коллекцию сарматского золота, погулять по набережной реки Белой, попробовать фирменные бешбармак и чак-чак. Как спланировать отдых в медовой столице России — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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Бесценное золото и вкусный мед. Почему стоит ехать в Уфу

08:00 11.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Уфа не самый популярный у туристов город. Между тем там приятно провести два-три дня, прежде чем отправиться в более раскрученные места Башкирии — на горнолыжные курорты. Обязательно нужно увидеть богатейшую коллекцию сарматского золота, погулять по набережной реки Белой, попробовать фирменные бешбармак и чак-чак. Как спланировать отдых в медовой столице России — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Администрация городского округа город Уфа республики Башкортостан

По-башкирски название столицы республики звучит как "Эфэ", а пишется — "Өфө". Так появился мем о том, что "Уфа — город трех шурупов". Им даже памятник поставили напротив Центральной библиотеки.

Архитектурная композиция в виде стилизованного названия города Уфы на башкирском языке
1 из 11

По-башкирски название столицы республики звучит как "Эфэ", а пишется — "Өфө". Так появился мем о том, что "Уфа — город трех шурупов". Им даже памятник поставили напротив Центральной библиотеки.

© Фото : Администрация городского округа город Уфа республики Башкортостан
CC BY-SA 3.0 / Виктор Демидов /

В уфимском Музее археологии и этнографии — богатейшая коллекция сарматского золота. Это вещи, найденные на Филипповских курганах в Оренбургской области. Украшения, подвески, фигурки 12 оленей датируются IV веком до нашей эры. Такие экспонаты украсили бы любой музей мира.

Там же — собрание национальных костюмов.

Красивое здание — памятник архитектуры начала XX века, бывший дом купчихи и светской львицы Елены Поносовой-Молло. Кстати, ее внук Джон Молло получил "Оскар" за созданные им костюмы для героев фильмов "Звездные войны".

Музей археологии и этнографии в Уфе
2 из 11

В уфимском Музее археологии и этнографии — богатейшая коллекция сарматского золота. Это вещи, найденные на Филипповских курганах в Оренбургской области. Украшения, подвески, фигурки 12 оленей датируются IV веком до нашей эры. Такие экспонаты украсили бы любой музей мира.

Там же — собрание национальных костюмов.

Красивое здание — памятник архитектуры начала XX века, бывший дом купчихи и светской львицы Елены Поносовой-Молло. Кстати, ее внук Джон Молло получил "Оскар" за созданные им костюмы для героев фильмов "Звездные войны".

CC BY-SA 3.0 / Виктор Демидов /
© Фото : Библиотека нематериального культурного наследия Республики Башкортостан

В Художественном музее имени Нестерова — более четырех тысяч полотен. Есть работы Репина, Серова, Левитана, Врубеля, Айвазовского, Саврасова, Коровина, Кустодиева. А также старинные иконы, рукописные книги и предметы декоративно-прикладного искусства.

Рассмотреть минералы и необычные камни можно в Музее геологии и полезных ископаемых.

Башкирский нагрудник
3 из 11

В Художественном музее имени Нестерова — более четырех тысяч полотен. Есть работы Репина, Серова, Левитана, Врубеля, Айвазовского, Саврасова, Коровина, Кустодиева. А также старинные иконы, рукописные книги и предметы декоративно-прикладного искусства.

Рассмотреть минералы и необычные камни можно в Музее геологии и полезных ископаемых.

© Фото : Библиотека нематериального культурного наследия Республики Башкортостан
© РИА Новости / Александр Лыскин

На берегу реки Белой обратите внимание на памятник народному герою Башкирии Салавату Юлаеву — сподвижнику Емельяна Пугачева. Это вторая по величине конная статуя в стране, после петербургского Медного всадника.

Памятник народному герою Башкирии, поэту Салавату Юлаеву стоит на берегу реки Белой
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На берегу реки Белой обратите внимание на памятник народному герою Башкирии Салавату Юлаеву — сподвижнику Емельяна Пугачева. Это вторая по величине конная статуя в стране, после петербургского Медного всадника.

© РИА Новости / Александр Лыскин
CC BY-SA 2.0 / Andytev /

Особенность Уфы — соседство мечетей и православных храмов. Визитная карточка города — мечеть Ляля-Тюльпан — построена 20 лет назад. Два ее минарета напоминают стебли этих цветов с красными бутонами.

Туристы могут зайти внутрь и понаблюдать за богослужением с балкона.

Мечеть Ляля-Тюльпан в Уфе
5 из 11

Особенность Уфы — соседство мечетей и православных храмов. Визитная карточка города — мечеть Ляля-Тюльпан — построена 20 лет назад. Два ее минарета напоминают стебли этих цветов с красными бутонами.

Туристы могут зайти внутрь и понаблюдать за богослужением с балкона.

CC BY-SA 2.0 / Andytev /
© Фото : страница в Facebook "Арт-квадрат"

Достопримечательность центра города — творческое пространство "Арт-квадрат". Это площадка для художников, музыкантов и артистов. Там проходят концерты под открытым небом, любительские спектакли.

Люди на территории пространства Арт-квадрат в Уфе
6 из 11

Достопримечательность центра города — творческое пространство "Арт-квадрат". Это площадка для художников, музыкантов и артистов. Там проходят концерты под открытым небом, любительские спектакли.

© Фото : страница в Facebook "Арт-квадрат"
© РИА Новости / Андрей Старостин

"Площадь Гостиного двора и фонтан "Семь девушек" — одно из самых популярных мест для отдыха горожан", — говорит гид Мария Буреева.

Гостиный Двор в центре Уфы
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"Площадь Гостиного двора и фонтан "Семь девушек" — одно из самых популярных мест для отдыха горожан", — говорит гид Мария Буреева.

© РИА Новости / Андрей Старостин
© РИА Новости / Александр Кряжев

В Башкирии даже на перекус вам предложат национальные блюда. Например, к капучино — не тосты, а вак-беляш, закрытый круглый пирожок с мясом.

Местная кухня заслуживает отдельного внимания. "Попробуйте кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока", — советует Мария Буреева. А еще бешбармак — отварные кусочки мяса с лапшой и луком, а также необычный творог — эремсек. На десерт — "бабушкины пальчики", то есть чак-чак.

Вак-беляши на столе во время праздника
8 из 11

В Башкирии даже на перекус вам предложат национальные блюда. Например, к капучино — не тосты, а вак-беляш, закрытый круглый пирожок с мясом.

Местная кухня заслуживает отдельного внимания. "Попробуйте кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока", — советует Мария Буреева. А еще бешбармак — отварные кусочки мяса с лапшой и луком, а также необычный творог — эремсек. На десерт — "бабушкины пальчики", то есть чак-чак.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Главный сувенир — липовый мед. Республика занимает первое место в стране по площади, занимаемой этими деревьями. "Наш мед признан на мировом уровне, именно поэтому в 2021 году в республике пройдет престижное мероприятие — Международный конгресс пчеловодов. Так что Уфу можно назвать медовой столицей России", — поясняет гид Сергей Орлов.

Пчелы в рамочном улье на пасеке в Государственном природном биосферном заповеднике Шульган-Таш в Бурзянском районе Башкирии
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Главный сувенир — липовый мед. Республика занимает первое место в стране по площади, занимаемой этими деревьями. "Наш мед признан на мировом уровне, именно поэтому в 2021 году в республике пройдет престижное мероприятие — Международный конгресс пчеловодов. Так что Уфу можно назвать медовой столицей России", — поясняет гид Сергей Орлов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Юрий Сомов

В этом городе родились писатели Сергей Аксаков и Сергей Довлатов, художник Михаил Нестеров, которому в Третьяковской галерее посвящен отдельный зал. Об Уфе в мемуарах с любовью вспоминал певец Федор Шаляпин: здесь у него был первый успех, рассказывают гиды. А еще Юрий Шевчук и Земфира тоже отсюда.

Башкирские девушки в национальных костюмах
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В этом городе родились писатели Сергей Аксаков и Сергей Довлатов, художник Михаил Нестеров, которому в Третьяковской галерее посвящен отдельный зал. Об Уфе в мемуарах с любовью вспоминал певец Федор Шаляпин: здесь у него был первый успех, рассказывают гиды. А еще Юрий Шевчук и Земфира тоже отсюда.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Геннадий Карпов

По словам главы республики Радия Хабирова, Башкортостан останется открытым для туристов в новогодние каникулы, базы отдыха региона будут принимать гостей.

"Сейчас работают все музеи, театры и рестораны", — говорит гид Мария Буреева. В общественных местах и во время экскурсий нужно надевать маску.

Здание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе
11 из 11

По словам главы республики Радия Хабирова, Башкортостан останется открытым для туристов в новогодние каникулы, базы отдыха региона будут принимать гостей.

"Сейчас работают все музеи, театры и рестораны", — говорит гид Мария Буреева. В общественных местах и во время экскурсий нужно надевать маску.

© РИА Новости / Геннадий Карпов
 
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