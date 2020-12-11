Бесценное золото и вкусный мед. Почему стоит ехать в Уфу
По-башкирски название столицы республики звучит как "Эфэ", а пишется — "Өфө". Так появился мем о том, что "Уфа — город трех шурупов". Им даже памятник поставили напротив Центральной библиотеки.
По-башкирски название столицы республики звучит как "Эфэ", а пишется — "Өфө". Так появился мем о том, что "Уфа — город трех шурупов". Им даже памятник поставили напротив Центральной библиотеки.
В уфимском Музее археологии и этнографии — богатейшая коллекция сарматского золота. Это вещи, найденные на Филипповских курганах в Оренбургской области. Украшения, подвески, фигурки 12 оленей датируются IV веком до нашей эры. Такие экспонаты украсили бы любой музей мира.
Там же — собрание национальных костюмов.
Красивое здание — памятник архитектуры начала XX века, бывший дом купчихи и светской львицы Елены Поносовой-Молло. Кстати, ее внук Джон Молло получил "Оскар" за созданные им костюмы для героев фильмов "Звездные войны".
В уфимском Музее археологии и этнографии — богатейшая коллекция сарматского золота. Это вещи, найденные на Филипповских курганах в Оренбургской области. Украшения, подвески, фигурки 12 оленей датируются IV веком до нашей эры. Такие экспонаты украсили бы любой музей мира.
Там же — собрание национальных костюмов.
Красивое здание — памятник архитектуры начала XX века, бывший дом купчихи и светской львицы Елены Поносовой-Молло. Кстати, ее внук Джон Молло получил "Оскар" за созданные им костюмы для героев фильмов "Звездные войны".
В Художественном музее имени Нестерова — более четырех тысяч полотен. Есть работы Репина, Серова, Левитана, Врубеля, Айвазовского, Саврасова, Коровина, Кустодиева. А также старинные иконы, рукописные книги и предметы декоративно-прикладного искусства.
Рассмотреть минералы и необычные камни можно в Музее геологии и полезных ископаемых.
В Художественном музее имени Нестерова — более четырех тысяч полотен. Есть работы Репина, Серова, Левитана, Врубеля, Айвазовского, Саврасова, Коровина, Кустодиева. А также старинные иконы, рукописные книги и предметы декоративно-прикладного искусства.
Рассмотреть минералы и необычные камни можно в Музее геологии и полезных ископаемых.
На берегу реки Белой обратите внимание на памятник народному герою Башкирии Салавату Юлаеву — сподвижнику Емельяна Пугачева. Это вторая по величине конная статуя в стране, после петербургского Медного всадника.
На берегу реки Белой обратите внимание на памятник народному герою Башкирии Салавату Юлаеву — сподвижнику Емельяна Пугачева. Это вторая по величине конная статуя в стране, после петербургского Медного всадника.
Особенность Уфы — соседство мечетей и православных храмов. Визитная карточка города — мечеть Ляля-Тюльпан — построена 20 лет назад. Два ее минарета напоминают стебли этих цветов с красными бутонами.
Туристы могут зайти внутрь и понаблюдать за богослужением с балкона.
Особенность Уфы — соседство мечетей и православных храмов. Визитная карточка города — мечеть Ляля-Тюльпан — построена 20 лет назад. Два ее минарета напоминают стебли этих цветов с красными бутонами.
Туристы могут зайти внутрь и понаблюдать за богослужением с балкона.
Достопримечательность центра города — творческое пространство "Арт-квадрат". Это площадка для художников, музыкантов и артистов. Там проходят концерты под открытым небом, любительские спектакли.
Достопримечательность центра города — творческое пространство "Арт-квадрат". Это площадка для художников, музыкантов и артистов. Там проходят концерты под открытым небом, любительские спектакли.
"Площадь Гостиного двора и фонтан "Семь девушек" — одно из самых популярных мест для отдыха горожан", — говорит гид Мария Буреева.
"Площадь Гостиного двора и фонтан "Семь девушек" — одно из самых популярных мест для отдыха горожан", — говорит гид Мария Буреева.
В Башкирии даже на перекус вам предложат национальные блюда. Например, к капучино — не тосты, а вак-беляш, закрытый круглый пирожок с мясом.
Местная кухня заслуживает отдельного внимания. "Попробуйте кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока", — советует Мария Буреева. А еще бешбармак — отварные кусочки мяса с лапшой и луком, а также необычный творог — эремсек. На десерт — "бабушкины пальчики", то есть чак-чак.
В Башкирии даже на перекус вам предложат национальные блюда. Например, к капучино — не тосты, а вак-беляш, закрытый круглый пирожок с мясом.
Местная кухня заслуживает отдельного внимания. "Попробуйте кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока", — советует Мария Буреева. А еще бешбармак — отварные кусочки мяса с лапшой и луком, а также необычный творог — эремсек. На десерт — "бабушкины пальчики", то есть чак-чак.
Главный сувенир — липовый мед. Республика занимает первое место в стране по площади, занимаемой этими деревьями. "Наш мед признан на мировом уровне, именно поэтому в 2021 году в республике пройдет престижное мероприятие — Международный конгресс пчеловодов. Так что Уфу можно назвать медовой столицей России", — поясняет гид Сергей Орлов.
Главный сувенир — липовый мед. Республика занимает первое место в стране по площади, занимаемой этими деревьями. "Наш мед признан на мировом уровне, именно поэтому в 2021 году в республике пройдет престижное мероприятие — Международный конгресс пчеловодов. Так что Уфу можно назвать медовой столицей России", — поясняет гид Сергей Орлов.
В этом городе родились писатели Сергей Аксаков и Сергей Довлатов, художник Михаил Нестеров, которому в Третьяковской галерее посвящен отдельный зал. Об Уфе в мемуарах с любовью вспоминал певец Федор Шаляпин: здесь у него был первый успех, рассказывают гиды. А еще Юрий Шевчук и Земфира тоже отсюда.
В этом городе родились писатели Сергей Аксаков и Сергей Довлатов, художник Михаил Нестеров, которому в Третьяковской галерее посвящен отдельный зал. Об Уфе в мемуарах с любовью вспоминал певец Федор Шаляпин: здесь у него был первый успех, рассказывают гиды. А еще Юрий Шевчук и Земфира тоже отсюда.
По словам главы республики Радия Хабирова, Башкортостан останется открытым для туристов в новогодние каникулы, базы отдыха региона будут принимать гостей.
"Сейчас работают все музеи, театры и рестораны", — говорит гид Мария Буреева. В общественных местах и во время экскурсий нужно надевать маску.
По словам главы республики Радия Хабирова, Башкортостан останется открытым для туристов в новогодние каникулы, базы отдыха региона будут принимать гостей.
"Сейчас работают все музеи, театры и рестораны", — говорит гид Мария Буреева. В общественных местах и во время экскурсий нужно надевать маску.