Бесценное золото и вкусный мед. Почему стоит ехать в Уфу

В уфимском Музее археологии и этнографии — богатейшая коллекция сарматского золота. Это вещи, найденные на Филипповских курганах в Оренбургской области. Украшения, подвески, фигурки 12 оленей датируются IV веком до нашей эры. Такие экспонаты украсили бы любой музей мира.

Там же — собрание национальных костюмов.

Красивое здание — памятник архитектуры начала XX века, бывший дом купчихи и светской львицы Елены Поносовой-Молло. Кстати, ее внук Джон Молло получил "Оскар" за созданные им костюмы для героев фильмов "Звездные войны".