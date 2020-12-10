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Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
Башкирия останется открытой для туристов в период новогодних каникул, базы отдыха региона будут готовы принимать гостей, заявил глава республики Радий Хабиров в РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:43
2020-12-10T16:43
туризм
куда поехать
туризм
республика башкортостан
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новости - туризм
новый год
уфа
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УФА, 10 дек – РИА Новости. Башкирия останется открытой для туристов в период новогодних каникул, базы отдыха региона будут готовы принимать гостей, заявил глава республики Радий Хабиров в рамках международной недели бизнеса.По его словам, регион по количеству инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения, по числу смертельных случаев находится на 80-82 месте в России, а здравоохранение готово к более неблагоприятным сценариям.Он подчеркнул, что все предприятия туристической отрасли соблюдают и будут соблюдать новые санитарно-эпидемиологические нормы. "Наши дома отдыха, туристические базы будут работать с соблюдением норм. Мы даем возможность работать людям, которые заняты в туристической отрасли. А гостям — посмотреть наши достопримечательности", – сказал глава республики.Ранее оперштаб Башкирии разрешил ресторанам работать круглосуточно в новогоднюю ночь, а в дни каникул – с 6.00 до 2.00. Хабиров пояснял, что таким образом решили поддержать ресторанный бизнес, который пострадал во время пандемии коронавируса.
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куда поехать, туризм, республика башкортостан, туристы, новости - туризм, новый год, уфа

Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники

16:43 10.12.2020
 
© Depositphotos / Eugene_RШихан Куштау
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / Eugene_R
Читать ria.ru в
УФА, 10 дек – РИА Новости. Башкирия останется открытой для туристов в период новогодних каникул, базы отдыха региона будут готовы принимать гостей, заявил глава республики Радий Хабиров в рамках международной недели бизнеса.
По его словам, регион по количеству инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения, по числу смертельных случаев находится на 80-82 месте в России, а здравоохранение готово к более неблагоприятным сценариям.
Он подчеркнул, что все предприятия туристической отрасли соблюдают и будут соблюдать новые санитарно-эпидемиологические нормы. "Наши дома отдыха, туристические базы будут работать с соблюдением норм. Мы даем возможность работать людям, которые заняты в туристической отрасли. А гостям — посмотреть наши достопримечательности", – сказал глава республики.
Ранее оперштаб Башкирии разрешил ресторанам работать круглосуточно в новогоднюю ночь, а в дни каникул – с 6.00 до 2.00. Хабиров пояснял, что таким образом решили поддержать ресторанный бизнес, который пострадал во время пандемии коронавируса.
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