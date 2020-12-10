https://ria.ru/20201210/bashkiriya-1588618691.html

Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники

Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники

Башкирия останется открытой для туристов в период новогодних каникул, базы отдыха региона будут готовы принимать гостей, заявил глава республики Радий Хабиров в РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:43

2020-12-10T16:43

2020-12-10T16:43

туризм

куда поехать

туризм

республика башкортостан

туристы

новости - туризм

новый год

уфа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344342_106:0:3370:1836_1920x0_80_0_0_6d96f15d865d9142416a6db257770eb6.jpg

УФА, 10 дек – РИА Новости. Башкирия останется открытой для туристов в период новогодних каникул, базы отдыха региона будут готовы принимать гостей, заявил глава республики Радий Хабиров в рамках международной недели бизнеса.По его словам, регион по количеству инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения, по числу смертельных случаев находится на 80-82 месте в России, а здравоохранение готово к более неблагоприятным сценариям.Он подчеркнул, что все предприятия туристической отрасли соблюдают и будут соблюдать новые санитарно-эпидемиологические нормы. "Наши дома отдыха, туристические базы будут работать с соблюдением норм. Мы даем возможность работать людям, которые заняты в туристической отрасли. А гостям — посмотреть наши достопримечательности", – сказал глава республики.Ранее оперштаб Башкирии разрешил ресторанам работать круглосуточно в новогоднюю ночь, а в дни каникул – с 6.00 до 2.00. Хабиров пояснял, что таким образом решили поддержать ресторанный бизнес, который пострадал во время пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

республика башкортостан

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда поехать, туризм, республика башкортостан, туристы, новости - туризм, новый год, уфа