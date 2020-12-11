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В Ленинградской области в мусорном контейнере нашли тело мужчины
В Ленинградской области в мусорном контейнере нашли тело мужчины
Тело мужчины с колото-резаными ранениями нашли в мусорном контейнере в городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T22:05
2020-12-11T22:05
2020-12-11T22:05
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
кировский район
шлиссельбург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Тело мужчины с колото-резаными ранениями нашли в мусорном контейнере в городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Одиннадцатого декабря в мусорном контейнере в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области обнаружено тело 20-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки, конечностей, перевязанного и завернутого в покрывало", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
https://ria.ru/20201029/nozh-1582054033.html
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кировский район, шлиссельбург, происшествия