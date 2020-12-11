https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588860950.html

В Ленинградской области в мусорном контейнере нашли тело мужчины

В Ленинградской области в мусорном контейнере нашли тело мужчины

Тело мужчины с колото-резаными ранениями нашли в мусорном контейнере в городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T22:05

2020-12-11T22:05

2020-12-11T22:05

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

кировский район

шлиссельбург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Тело мужчины с колото-резаными ранениями нашли в мусорном контейнере в городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Одиннадцатого декабря в мусорном контейнере в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области обнаружено тело 20-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки, конечностей, перевязанного и завернутого в покрывало", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

https://ria.ru/20201029/nozh-1582054033.html

ленинградская область

кировский район

шлиссельбург

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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кировский район, шлиссельбург, происшествия