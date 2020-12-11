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Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на продукты
Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на продукты
Минсельхоз РФ совместно с бизнесом и органами власти прорабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:03
2020-12-11T12:03
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с бизнесом и органами власти прорабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты питания, предложения будут представлены в понедельник, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."В настоящее время по поручению руководства страны Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты", - сказал Патрушев, слова которого привели в пресс-службе министерства."Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник. Уверен, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию и снизить цены на социально значимые продукты питания", - добавил он.
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дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на продукты

12:03 11.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с бизнесом и органами власти прорабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты питания, предложения будут представлены в понедельник, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"В настоящее время по поручению руководства страны Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты", - сказал Патрушев, слова которого привели в пресс-службе министерства.
"Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник. Уверен, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию и снизить цены на социально значимые продукты питания", - добавил он.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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