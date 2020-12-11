https://ria.ru/20201211/tseny-1588737732.html

Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на продукты

Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на продукты

Минсельхоз РФ совместно с бизнесом и органами власти прорабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:03

2020-12-11T12:03

2020-12-11T12:03

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с бизнесом и органами власти прорабатывает комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты питания, предложения будут представлены в понедельник, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."В настоящее время по поручению руководства страны Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты", - сказал Патрушев, слова которого привели в пресс-службе министерства."Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник. Уверен, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию и снизить цены на социально значимые продукты питания", - добавил он.

https://ria.ru/20201211/tseny-1588460478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика