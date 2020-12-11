https://ria.ru/20201211/tseny-1588706770.html

Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке

Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал проверить ситуацию с ценами на продукты на Дальнем Востоке. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:08

2020-12-11T08:08

2020-12-11T08:08

дальний восток

юрий трутнев

владимир путин

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал проверить ситуацию с ценами на продукты на Дальнем Востоке."По ценам на продукты питания – я с вашего разрешения восприму ваш вопрос как задание и проверю, что происходит", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос журналистки, отметившей, в что в феврале в ДФО уже отмечался рост цен на продукты.Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

https://ria.ru/20201210/tseny-1588642563.html

дальний восток

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дальний восток, юрий трутнев, владимир путин, экономика