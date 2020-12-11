https://ria.ru/20201211/tseny-1588460478.html

Мясо, яйца, молоко: упадут ли цены после новогодних праздников

Мясо, яйца, молоко: упадут ли цены после новогодних праздников

Некоторые продукты подешевеют после новогодних каникул, утверждают в аналитическом центре при Министерстве сельского хозяйства. После традиционного роста в... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

курс рубля

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

инфляция

продукты

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Некоторые продукты подешевеют после новогодних каникул, утверждают в аналитическом центре при Министерстве сельского хозяйства. После традиционного роста в преддверии праздников цены откатятся назад. Этому поспособствуют и меры, предпринимаемые ведомством. О каких именно продуктах речь, выясняло РИА Новости. Ценам приказали падатьОптимистичный прогноз дал руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов. Он указал и на меры, которые предприняло ведомство, — в частности, квоты на экспорт разных товаров аграрно-промышленного комплекса. Дело в том, что из-за подорожания на внешних рынках производителям стало выгоднее продавать за рубеж. При этом они повышали цены внутри страны. Ожидается, что после вмешательства Минсельхоза цифры на ценниках хлебобулочных изделий пойдут вниз. Тут подорожание за год — девять процентов. Причем не только из-за стоимости муки. В структуре розничной цены около половины — затраты на электроэнергию, оборудование, оплату труда. В следующем году Авельцов предсказывает "снижение давления зерновой составляющей". Продолжится падение розничных цен на сахар, отмечаемое в последние недели из-за поставок нового урожая свеклы. Подешевеет свинина — в России ее производят больше, чем потребляют. Прогнозируется, что цена от изготовителя уменьшится на пять процентов. Может подешеветь и мясо птицы. Невысокий спрос на говядину сдерживает ее подорожание. Потребление уже сократилось с 18 до 14 килограммов в год на душу населения. Рост цен на мороженую рыбу в 2021-м остановится после ускорения в уходящем, обусловленном низким выловом в 2019 году. Но в следующем году эти обстоятельства, вероятно, не повторятся, полагает собеседник. Это ограничит инфляцию. Впрочем, для нее есть и иные препятствия, в том числе низкие реальные располагаемые денежные доходы, упавшие в третьем квартале, по данным Росстата, на 4,3 процента. Аналитики сходятся во мнении, что кошельки продолжат худеть. К докризисному уровню мы вернемся не раньше 2022-го. Замедлят инфляцию также финансовые проблемы бизнеса из-за пандемии. Восстановление займет не один год. Это ограничивает платежеспособный спрос на товары и услуги, заставляя продавцов опускать цены. Ажиотажный спрос разгоняет цены на продуктыОднако подорожания товаров в канун новогодних каникул не избежать. "В октябре инфляция поднялась к целевому уровню ЦБ в четыре процента, в ноябре ускорилась до 4,4 — выше порога, приемлемого для регулятора. Вероятно, в декабре скачок будет сильнее, поскольку перед зимними праздниками цены традиционно растут из-за сезонного спроса", — предупреждает Марк Гойхман. Дмитрий Авельцов напоминает, что овощи, фрукты, мясные продукты, рыба, яйца и другие продукты для новогоднего стола дорожают, как правило, не меньше чем на десять процентов. Затем спрос падает, и цены откатываются. "Так каждый год, и этот не исключение", — говорит аналитик.Заметно могут прибавить в цене сыры и сливочное масло. К слову, "молочка" в этом году дорожала постепенно: в зависимости от потребительского спроса, а также стоимости ресурсов для производства продуктов. "В период новогодней подготовки эта категория подорожает в пределах пяти-семи процентов, а после возможен отскок", — считает Алексей Антонов. В праздники также придется раскошелиться на импорт, цены на который "пляшут" в зависимости от курса валют. Кроме того, смекалистые продавцы не упустят возможность заработать на ажиотажном спросе. Прежде всего на бакалейных товарах и алкоголе. К слову, с 1 января повысятся акцизы на спиртное (водку, коньяк, вина, шампанское). В результате цены вырастут в среднем на четыре-пять процентов, прогнозирует исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая.Она не разделяет оптимизма других аналитиков и ожидает подорожания большинства продуктов. Разгонит цены девальвация рубля и рост затрат производителей. Кроме того, увеличатся налоги для бизнеса, введут маркировку на ряд товаров. Однако остается надежда на хорошую погоду, способствующую высокому урожаю и, соответственно, удешевлению сельхозтоваров.

https://ria.ru/20201207/myaso-1588026860.html

https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588454985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), инфляция, продукты