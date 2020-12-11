Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/tseny-1588460478.html
Мясо, яйца, молоко: упадут ли цены после новогодних праздников
Мясо, яйца, молоко: упадут ли цены после новогодних праздников
Некоторые продукты подешевеют после новогодних каникул, утверждают в аналитическом центре при Министерстве сельского хозяйства. После традиционного роста в... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:00
2020-12-11T08:00
курс рубля
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
инфляция
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463400_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2d44f3c8053a025eead13daec4013944.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Некоторые продукты подешевеют после новогодних каникул, утверждают в аналитическом центре при Министерстве сельского хозяйства. После традиционного роста в преддверии праздников цены откатятся назад. Этому поспособствуют и меры, предпринимаемые ведомством. О каких именно продуктах речь, выясняло РИА Новости. Ценам приказали падатьОптимистичный прогноз дал руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов. Он указал и на меры, которые предприняло ведомство, — в частности, квоты на экспорт разных товаров аграрно-промышленного комплекса. Дело в том, что из-за подорожания на внешних рынках производителям стало выгоднее продавать за рубеж. При этом они повышали цены внутри страны. Ожидается, что после вмешательства Минсельхоза цифры на ценниках хлебобулочных изделий пойдут вниз. Тут подорожание за год — девять процентов. Причем не только из-за стоимости муки. В структуре розничной цены около половины — затраты на электроэнергию, оборудование, оплату труда. В следующем году Авельцов предсказывает "снижение давления зерновой составляющей". Продолжится падение розничных цен на сахар, отмечаемое в последние недели из-за поставок нового урожая свеклы. Подешевеет свинина — в России ее производят больше, чем потребляют. Прогнозируется, что цена от изготовителя уменьшится на пять процентов. Может подешеветь и мясо птицы. Невысокий спрос на говядину сдерживает ее подорожание. Потребление уже сократилось с 18 до 14 килограммов в год на душу населения. Рост цен на мороженую рыбу в 2021-м остановится после ускорения в уходящем, обусловленном низким выловом в 2019 году. Но в следующем году эти обстоятельства, вероятно, не повторятся, полагает собеседник. Это ограничит инфляцию. Впрочем, для нее есть и иные препятствия, в том числе низкие реальные располагаемые денежные доходы, упавшие в третьем квартале, по данным Росстата, на 4,3 процента. Аналитики сходятся во мнении, что кошельки продолжат худеть. К докризисному уровню мы вернемся не раньше 2022-го. Замедлят инфляцию также финансовые проблемы бизнеса из-за пандемии. Восстановление займет не один год. Это ограничивает платежеспособный спрос на товары и услуги, заставляя продавцов опускать цены. Ажиотажный спрос разгоняет цены на продуктыОднако подорожания товаров в канун новогодних каникул не избежать. "В октябре инфляция поднялась к целевому уровню ЦБ в четыре процента, в ноябре ускорилась до 4,4 — выше порога, приемлемого для регулятора. Вероятно, в декабре скачок будет сильнее, поскольку перед зимними праздниками цены традиционно растут из-за сезонного спроса", — предупреждает Марк Гойхман. Дмитрий Авельцов напоминает, что овощи, фрукты, мясные продукты, рыба, яйца и другие продукты для новогоднего стола дорожают, как правило, не меньше чем на десять процентов. Затем спрос падает, и цены откатываются. "Так каждый год, и этот не исключение", — говорит аналитик.Заметно могут прибавить в цене сыры и сливочное масло. К слову, "молочка" в этом году дорожала постепенно: в зависимости от потребительского спроса, а также стоимости ресурсов для производства продуктов. "В период новогодней подготовки эта категория подорожает в пределах пяти-семи процентов, а после возможен отскок", — считает Алексей Антонов. В праздники также придется раскошелиться на импорт, цены на который "пляшут" в зависимости от курса валют. Кроме того, смекалистые продавцы не упустят возможность заработать на ажиотажном спросе. Прежде всего на бакалейных товарах и алкоголе. К слову, с 1 января повысятся акцизы на спиртное (водку, коньяк, вина, шампанское). В результате цены вырастут в среднем на четыре-пять процентов, прогнозирует исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая.Она не разделяет оптимизма других аналитиков и ожидает подорожания большинства продуктов. Разгонит цены девальвация рубля и рост затрат производителей. Кроме того, увеличатся налоги для бизнеса, введут маркировку на ряд товаров. Однако остается надежда на хорошую погоду, способствующую высокому урожаю и, соответственно, удешевлению сельхозтоваров.
https://ria.ru/20201207/myaso-1588026860.html
https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588454985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463400_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_987849f71aecd8904c37835e64598eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курс рубля, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), инфляция, продукты

Мясо, яйца, молоко: упадут ли цены после новогодних праздников

08:00 11.12.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Некоторые продукты подешевеют после новогодних каникул, утверждают в аналитическом центре при Министерстве сельского хозяйства. После традиционного роста в преддверии праздников цены откатятся назад. Этому поспособствуют и меры, предпринимаемые ведомством. О каких именно продуктах речь, выясняло РИА Новости.

Ценам приказали падать

Оптимистичный прогноз дал руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов. Он указал и на меры, которые предприняло ведомство, — в частности, квоты на экспорт разных товаров аграрно-промышленного комплекса. Дело в том, что из-за подорожания на внешних рынках производителям стало выгоднее продавать за рубеж. При этом они повышали цены внутри страны.
Ожидается, что после вмешательства Минсельхоза цифры на ценниках хлебобулочных изделий пойдут вниз. Тут подорожание за год — девять процентов. Причем не только из-за стоимости муки. В структуре розничной цены около половины — затраты на электроэнергию, оборудование, оплату труда. В следующем году Авельцов предсказывает "снижение давления зерновой составляющей".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПродавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина "Магнит" в Москве
Продавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина Магнит в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Продавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина "Магнит" в Москве
Продолжится падение розничных цен на сахар, отмечаемое в последние недели из-за поставок нового урожая свеклы.
Подешевеет свинина — в России ее производят больше, чем потребляют. Прогнозируется, что цена от изготовителя уменьшится на пять процентов. Может подешеветь и мясо птицы.
Невысокий спрос на говядину сдерживает ее подорожание. Потребление уже сократилось с 18 до 14 килограммов в год на душу населения.
Рост цен на мороженую рыбу в 2021-м остановится после ускорения в уходящем, обусловленном низким выловом в 2019 году.
Кусочки свинины в упаковке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 14:38
Минсельхоз не ожидает роста цен на мясо

"Некоторые продукты действительно подешевеют. Прежде всего из-за "высокой базы" 2020 года. Поднялись мировые цены на пшеницу и кормовые культуры, подсолнечник, что привело к подорожанию мучных и мясомолочных изделий. А обильные поставки рыбы в страны Азии создали дефицит на внутреннем рынке, — отмечает Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд. — Помимо повышения налогов, акцизов, тарифов ЖКХ, главным драйвером стала девальвация рубля. Это дало две трети увеличения цены, по данным Счетной палаты. Внесла свою лепту ключевая ставка, которую ЦБ поэтапно опускал".

Но в следующем году эти обстоятельства, вероятно, не повторятся, полагает собеседник. Это ограничит инфляцию. Впрочем, для нее есть и иные препятствия, в том числе низкие реальные располагаемые денежные доходы, упавшие в третьем квартале, по данным Росстата, на 4,3 процента. Аналитики сходятся во мнении, что кошельки продолжат худеть. К докризисному уровню мы вернемся не раньше 2022-го.
Замедлят инфляцию также финансовые проблемы бизнеса из-за пандемии. Восстановление займет не один год. Это ограничивает платежеспособный спрос на товары и услуги, заставляя продавцов опускать цены.

"Таким образом они компенсируют заметное снижение потребительской активности в разных продовольственных сегментах. Покупатели экономят на еде и повседневных расходах, и чтобы удержать потребителя, на это надо своевременно реагировать", — указывает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Ажиотажный спрос разгоняет цены на продукты

Однако подорожания товаров в канун новогодних каникул не избежать. "В октябре инфляция поднялась к целевому уровню ЦБ в четыре процента, в ноябре ускорилась до 4,4 — выше порога, приемлемого для регулятора. Вероятно, в декабре скачок будет сильнее, поскольку перед зимними праздниками цены традиционно растут из-за сезонного спроса", — предупреждает Марк Гойхман.
Дмитрий Авельцов напоминает, что овощи, фрукты, мясные продукты, рыба, яйца и другие продукты для новогоднего стола дорожают, как правило, не меньше чем на десять процентов. Затем спрос падает, и цены откатываются. "Так каждый год, и этот не исключение", — говорит аналитик.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродавец за защитным экраном в гипермаркете "Лента" в период пандемии коронавируса в Новосибирске
Продавец за защитным экраном в гипермаркете Лента в период пандемии коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Продавец за защитным экраном в гипермаркете "Лента" в период пандемии коронавируса в Новосибирске
Заметно могут прибавить в цене сыры и сливочное масло. К слову, "молочка" в этом году дорожала постепенно: в зависимости от потребительского спроса, а также стоимости ресурсов для производства продуктов. "В период новогодней подготовки эта категория подорожает в пределах пяти-семи процентов, а после возможен отскок", — считает Алексей Антонов.
В праздники также придется раскошелиться на импорт, цены на который "пляшут" в зависимости от курса валют. Кроме того, смекалистые продавцы не упустят возможность заработать на ажиотажном спросе. Прежде всего на бакалейных товарах и алкоголе.
К слову, с 1 января повысятся акцизы на спиртное (водку, коньяк, вина, шампанское). В результате цены вырастут в среднем на четыре-пять процентов, прогнозирует исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая.
Она не разделяет оптимизма других аналитиков и ожидает подорожания большинства продуктов. Разгонит цены девальвация рубля и рост затрат производителей. Кроме того, увеличатся налоги для бизнеса, введут маркировку на ряд товаров. Однако остается надежда на хорошую погоду, способствующую высокому урожаю и, соответственно, удешевлению сельхозтоваров.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:52
Путин объяснил ускорение инфляции в России
 
курс рубляМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ИнфляцияПродукты
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Центробанк отозвал лицензию у банка "Онего"
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
Лента новостейМолния