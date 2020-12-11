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Синагоги в Москве должны быть в пешей доступности, заявил президент ФЕОР
Синагоги в Москве должны быть в пешей доступности, заявил президент ФЕОР
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил в интервью РИА Новости, что в Москве планируется строить синагоги, поскольку... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:00
2020-12-11T11:00
2020-12-11T11:00
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
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москва
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил в интервью РИА Новости, что в Москве планируется строить синагоги, поскольку они должны быть в пешей доступности от проживающих в районах города евреев."В наших планах остается открытие синагог в различных районах Москвы, чтобы живущие там евреи могли молиться в шабат в синагоге, не нарушая заповедей субботы", - сказал Борода.Раввин пояснил, что в столице сейчас более 20 синагог, и их "казалось бы, должно хватать", однако в шабат и праздники, установленные Торой, нельзя пользоваться транспортом. "Таким образом, религиозный еврей в шабат может добраться в синагогу только пешком", - подчеркнул президент ФЕОР.Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru.
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, москва
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил в интервью РИА Новости, что в Москве планируется строить синагоги, поскольку они должны быть в пешей доступности от проживающих в районах города евреев.
"В наших планах остается открытие синагог в различных районах Москвы, чтобы живущие там евреи могли молиться в шабат в синагоге, не нарушая заповедей субботы", - сказал Борода.
Раввин пояснил, что в столице сейчас более 20 синагог, и их "казалось бы, должно хватать", однако в шабат и праздники, установленные Торой, нельзя пользоваться транспортом. "Таким образом, религиозный еврей в шабат может добраться в синагогу только пешком", - подчеркнул президент ФЕОР.
Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru
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