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Умер известный сексолог Лев Щеглов
Умер известный сексолог Лев Щеглов
Известный сексолог Лев Щеглов скончался от COVID-19 в Петербурге, сообщил городской депутат Борис Вишневский. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T23:08
2020-12-11T23:08
2020-12-11T23:59
борис вишневский
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Известный сексолог Лев Щеглов скончался от COVID-19 в Петербурге, сообщил городской депутат Борис Вишневский."Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид... Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы", - написал Вишневский в своем Facebook.Лев Щеглов скончался в возрасте 74 лет. Он был сексологом и психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории. Доктор медицинских наук, профессор Щеглов с начала 1990-х активно занимался популяризацией сексуального просвещения, участвовал в телепередачах "Адамово яблоко", "Синие страницы", "Спросите у доктора Щеглова".Щеглов также был ректором института психологии и сексологии в Петербурге, заместителем председателя экспертной комиссии при правительстве города, академиком Национальной академии ювенологии.
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борис вишневский, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости.
Известный сексолог Лев Щеглов скончался от COVID-19 в Петербурге
, сообщил городской депутат Борис Вишневский
.
"Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид... Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы", - написал Вишневский в своем Facebook
.
Лев Щеглов скончался в возрасте 74 лет. Он был сексологом и психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории. Доктор медицинских наук, профессор Щеглов с начала 1990-х активно занимался популяризацией сексуального просвещения, участвовал в телепередачах "Адамово яблоко", "Синие страницы", "Спросите у доктора Щеглова".
Щеглов также был ректором института психологии и сексологии в Петербурге, заместителем председателя экспертной комиссии при правительстве города, академиком Национальной академии ювенологии.