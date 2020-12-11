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Умер известный сексолог Лев Щеглов
Умер известный сексолог Лев Щеглов
Известный сексолог Лев Щеглов скончался от COVID-19 в Петербурге, сообщил городской депутат Борис Вишневский. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T23:08
2020-12-11T23:59
борис вишневский
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Известный сексолог Лев Щеглов скончался от COVID-19 в Петербурге, сообщил городской депутат Борис Вишневский."Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид... Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы", - написал Вишневский в своем Facebook.Лев Щеглов скончался в возрасте 74 лет. Он был сексологом и психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории. Доктор медицинских наук, профессор Щеглов с начала 1990-х активно занимался популяризацией сексуального просвещения, участвовал в телепередачах "Адамово яблоко", "Синие страницы", "Спросите у доктора Щеглова".Щеглов также был ректором института психологии и сексологии в Петербурге, заместителем председателя экспертной комиссии при правительстве города, академиком Национальной академии ювенологии.
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РИА Новости
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борис вишневский, санкт-петербург, общество

Умер известный сексолог Лев Щеглов

23:08 11.12.2020 (обновлено: 23:59 11.12.2020)
 
© фото из аккаунта Льва Щеглова в FacebookСексолог Лев Щеглов
Сексолог Лев Щеглов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© фото из аккаунта Льва Щеглова в Facebook
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Известный сексолог Лев Щеглов скончался от COVID-19 в Петербурге, сообщил городской депутат Борис Вишневский.
"Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид... Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы", - написал Вишневский в своем Facebook.
Лев Щеглов скончался в возрасте 74 лет. Он был сексологом и психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории. Доктор медицинских наук, профессор Щеглов с начала 1990-х активно занимался популяризацией сексуального просвещения, участвовал в телепередачах "Адамово яблоко", "Синие страницы", "Спросите у доктора Щеглова".
Щеглов также был ректором института психологии и сексологии в Петербурге, заместителем председателя экспертной комиссии при правительстве города, академиком Национальной академии ювенологии.
 
Борис ВишневскийСанкт-ПетербургОбщество
 
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