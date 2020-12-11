https://ria.ru/20201211/scheglov-1588865538.html

Умер известный сексолог Лев Щеглов

Умер известный сексолог Лев Щеглов

Известный сексолог Лев Щеглов скончался от COVID-19 в Петербурге, сообщил городской депутат Борис Вишневский. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T23:08

2020-12-11T23:08

2020-12-11T23:59

борис вишневский

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588865038_0:95:720:500_1920x0_80_0_0_fbafc6d6db85fd243e44c45672c4fc69.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Известный сексолог Лев Щеглов скончался от COVID-19 в Петербурге, сообщил городской депутат Борис Вишневский."Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид... Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы", - написал Вишневский в своем Facebook.Лев Щеглов скончался в возрасте 74 лет. Он был сексологом и психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории. Доктор медицинских наук, профессор Щеглов с начала 1990-х активно занимался популяризацией сексуального просвещения, участвовал в телепередачах "Адамово яблоко", "Синие страницы", "Спросите у доктора Щеглова".Щеглов также был ректором института психологии и сексологии в Петербурге, заместителем председателя экспертной комиссии при правительстве города, академиком Национальной академии ювенологии.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис вишневский, санкт-петербург, общество