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В Совфеде прокомментировали новые американские санкции против России
В Совфеде прокомментировали новые американские санкции против России
Западные страны своими незаконными санкциями пытаются "наказать" Россию за ее стремление к развитию, убрать РФ с геополитического пространства как конкурента,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:23
2020-12-11T17:24
совет федерации рф
андрей климов
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Западные страны своими незаконными санкциями пытаются "наказать" Россию за ее стремление к развитию, убрать РФ с геополитического пространства как конкурента, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее США и Великобритания ввели очередные санкции против чеченских политиков и силовиков."Смысл этих санкций не в том, чтобы наказать нас за некоторые действия, а в том, чтобы остановить развитие РФ, убрать нас с геополитического пространства, сделать небольшой региональной державой", - сказал Климов в пятницу в эфире телеканала "Вместе РФ".По словам законодателя, западные оппоненты стремятся в лице России избавиться от конкурента во всех сферах – политической, военной, экономической. При этом Климов подчеркнул, что подобные ограничения даже нельзя называть санкциями, поскольку они вводятся в одностороннем порядке в нарушение международного права. "Это незаконные рестрикции", - заключил он.
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совет федерации рф, андрей климов, великобритания, сша, в мире

В Совфеде прокомментировали новые американские санкции против России

17:23 11.12.2020 (обновлено: 17:24 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Западные страны своими незаконными санкциями пытаются "наказать" Россию за ее стремление к развитию, убрать РФ с геополитического пространства как конкурента, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее США и Великобритания ввели очередные санкции против чеченских политиков и силовиков.
"Смысл этих санкций не в том, чтобы наказать нас за некоторые действия, а в том, чтобы остановить развитие РФ, убрать нас с геополитического пространства, сделать небольшой региональной державой", - сказал Климов в пятницу в эфире телеканала "Вместе РФ".
По словам законодателя, западные оппоненты стремятся в лице России избавиться от конкурента во всех сферах – политической, военной, экономической. При этом Климов подчеркнул, что подобные ограничения даже нельзя называть санкциями, поскольку они вводятся в одностороннем порядке в нарушение международного права. "Это незаконные рестрикции", - заключил он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 11:28
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