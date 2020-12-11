https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588818359.html

В Совфеде прокомментировали новые американские санкции против России

В Совфеде прокомментировали новые американские санкции против России

Западные страны своими незаконными санкциями пытаются "наказать" Россию за ее стремление к развитию, убрать РФ с геополитического пространства как конкурента,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:23

2020-12-11T17:23

2020-12-11T17:24

совет федерации рф

андрей климов

великобритания

сша

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Западные страны своими незаконными санкциями пытаются "наказать" Россию за ее стремление к развитию, убрать РФ с геополитического пространства как конкурента, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее США и Великобритания ввели очередные санкции против чеченских политиков и силовиков."Смысл этих санкций не в том, чтобы наказать нас за некоторые действия, а в том, чтобы остановить развитие РФ, убрать нас с геополитического пространства, сделать небольшой региональной державой", - сказал Климов в пятницу в эфире телеканала "Вместе РФ".По словам законодателя, западные оппоненты стремятся в лице России избавиться от конкурента во всех сферах – политической, военной, экономической. При этом Климов подчеркнул, что подобные ограничения даже нельзя называть санкциями, поскольку они вводятся в одностороннем порядке в нарушение международного права. "Это незаконные рестрикции", - заключил он.

https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588731262.html

великобритания

сша

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совет федерации рф, андрей климов, великобритания, сша, в мире