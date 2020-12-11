Эрдоган заявил о бесполезности санкций США и ЕС против Турции
© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
© AP Photo / Presidential Press Service
АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Тесные экономические и политические отношения Турции с США и ЕС нельзя игнорировать, их санкции против Анкары никому не пойдут на пользу, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"У нас крепкие политические и экономические связи с США и ЕС, которые невозможно игнорировать. Санкции не пойдут на пользу нашей повестке дня, они нанесут только ущерб. Мы ждем, что наши партнеры займут объективную позицию", - заявил Эрдоган, выступая в режиме видеоконференции перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.
Ранее лидеры ЕС согласовали решение о расширении действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю также поручено работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье и разработать к марту 2021 года доклад по отношениям с Турцией.
Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, санкции США против Турции, которые Штаты готовятся ввести из-за приобретения Анкарой российских С-400, могут быть введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Ожидается, что о введении санкций будет объявлено со дня на день.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.