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Эрдоган заявил о бесполезности санкций США и ЕС против Турции
Эрдоган заявил о бесполезности санкций США и ЕС против Турции
Тесные экономические и политические отношения Турции с США и ЕС нельзя игнорировать, их санкции против Анкары никому не пойдут на пользу, заявил турецкий лидер... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:05
2020-12-11T15:05
жозеп боррель
с-400 «триумф»
евросоюз
f-35
турция
реджеп тайип эрдоган
вашингтон (город)
сша
в мире
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Тесные экономические и политические отношения Турции с США и ЕС нельзя игнорировать, их санкции против Анкары никому не пойдут на пользу, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."У нас крепкие политические и экономические связи с США и ЕС, которые невозможно игнорировать. Санкции не пойдут на пользу нашей повестке дня, они нанесут только ущерб. Мы ждем, что наши партнеры займут объективную позицию", - заявил Эрдоган, выступая в режиме видеоконференции перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.Ранее лидеры ЕС согласовали решение о расширении действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю также поручено работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье и разработать к марту 2021 года доклад по отношениям с Турцией.Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, санкции США против Турции, которые Штаты готовятся ввести из-за приобретения Анкарой российских С-400, могут быть введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Ожидается, что о введении санкций будет объявлено со дня на день.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/s400-1588499299.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/turtsiya-1588749240.html
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жозеп боррель, с-400 «триумф», евросоюз, f-35, турция, реджеп тайип эрдоган, вашингтон (город), сша, в мире

Эрдоган заявил о бесполезности санкций США и ЕС против Турции

15:05 11.12.2020
 
© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Presidential Press Service
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Тесные экономические и политические отношения Турции с США и ЕС нельзя игнорировать, их санкции против Анкары никому не пойдут на пользу, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"У нас крепкие политические и экономические связи с США и ЕС, которые невозможно игнорировать. Санкции не пойдут на пользу нашей повестке дня, они нанесут только ущерб. Мы ждем, что наши партнеры займут объективную позицию", - заявил Эрдоган, выступая в режиме видеоконференции перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.
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Ранее лидеры ЕС согласовали решение о расширении действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю также поручено работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье и разработать к марту 2021 года доклад по отношениям с Турцией.
Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, санкции США против Турции, которые Штаты готовятся ввести из-за приобретения Анкарой российских С-400, могут быть введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Ожидается, что о введении санкций будет объявлено со дня на день.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 13:00Сказано в эфире
Мнение: в Турции на новые санкции ЕС плевать хотели
 
Жозеп БоррельС-400 «Триумф»ЕвросоюзF-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВашингтон (город)СШАВ мире
 
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