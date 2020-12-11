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Ветеран войны из Ессентуков прокомментировала разговор с Путиным

Ветеран войны из Ессентуков прокомментировала разговор с Путиным

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летняя Наталья Донскова, которой позвонил президент РФ Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что хотела бы подольше... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:26

2020-12-11T10:26

2020-12-11T13:03

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ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летняя Наталья Донскова, которой позвонил президент РФ Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что хотела бы подольше поговорить с ним.Путин в четверг во время заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека позвонил ветерану Великой Отечественной, 97-летней Наталье Донсковой из Ессентуков и пожелал ей здоровья, отметив ее труд и вклад в победу. Наталья Ивановна в годы войны была медсестрой и дошла до Берлина.Как сообщила РИА Новости Донскова, во время разговора с президентом она очень волновалась, что может что-то напутать в силу возраста.По ее словам, после разговора с Путиным ей пришлось давать много интервью журналистам, в пятницу она чувствует себя уставшей.Путин в четверг провел по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Член президентского СПЧ Галина Осокина в ходе встречи рассказала, что 97-летняя Наталья Донскова из Ставропольского края в рамках акции "Елка желаний" загадала желание - поговорить с Путиным по телефону. Но на просьбу президента дать телефон правозащитница посетовала, что контактов женщины у нее нет. Тогда Путин попросил коллег из ФСБ и МВД подключиться и помочь найти ее.

https://ria.ru/20201207/mechty-1587994736.html

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"Да, это Путин": 97-летняя медсестра рассказала о разговоре с президентом В рамках акции "Елка желаний" президент России Владимир Путин позвонил в четверг 97-летней пенсионерке Наталье Донсковой в Ессентуки. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Галина Осокина рассказала о желании ветерана ВОВ пообщаться с главой государства. После того, как номер Донсковой был найден, Путин позвонил пенсионерке и пожелал ей здоровья. Скопировано со страницы https://<a href="http://www.ruptly.tv/ru/videos/20201210-061--Da--eto-Putin--Veteran-VOV-iz-Yessentukov-podelilas-vpechatleniyami-o-razgovore-s-prezidentom" target="_blank">http://www.ruptly.tv/ru/videos/20201210-061--Da--eto-Putin--Veteran-VOV-iz-Yessentukov-podelilas-vpechatleniyami-o-razgovore-s-prezidentom</a> 2020-12-11T10:26 true PT1M54S

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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, ессентуки, общество