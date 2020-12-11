https://ria.ru/20201211/rappoport-1588749112.html

Ксения Раппопорт изменилась до неузнаваемости для сериала "Мертвые души"

Ксения Раппопорт изменилась до неузнаваемости для сериала "Мертвые души"

Ксения Раппопорт опубликовала в своем Instagram серию снимков со съемок сериала "Мертвые души". Поклонники не сразу узнали на кадрах актрису театра и кино. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:32

2020-12-11T13:32

2020-12-11T13:32

знаменитости

звезды

анна михалкова

дмитрий дюжев

шоубиз

ксения раппопорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588750865_0:172:1080:780_1920x0_80_0_0_675e6c9f7cecafe8f1bd9d4149ce5a55.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ксения Раппопорт опубликовала в своем Instagram серию снимков со съемок сериала "Мертвые души". Поклонники не сразу узнали на кадрах актрису театра и кино."Дамы приятные во всех отношениях", — написала она. На фотографиях актриса позирует с поднятыми наверх волнистыми волосами и томно смотрит в камеру — прямо как настоящая поклонница селфи. Внешность сильно изменил макияж. "Ксения? Ни за чтобы не догадалась. Вот это перевоплощение. Обожаю вас", — прокомментировала podnebesova_kseniya; "Боже мой! Я вас не узнала", — присоединилась к обсуждению maslennikovaolga9828.Сериал "Мертвые души" Григория Константинопольского стартовал в эту среду в онлайн-кинотеатре ivi. Ксения Раппорот исполнила роль Анны. Вместе с ней в современной адаптации романа-поэмы Николая Гоголя снялись Евгений Цыганов, Александр Робак, Дмитрий Дюжев, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Александра Ревенко и другие.

https://ria.ru/20201125/olga-drozdova-1586254406.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анна михалкова, дмитрий дюжев, ксения раппопорт