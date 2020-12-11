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https://ria.ru/20201211/rappoport-1588749112.html
Ксения Раппопорт изменилась до неузнаваемости для сериала "Мертвые души"
Ксения Раппопорт изменилась до неузнаваемости для сериала "Мертвые души"
Ксения Раппопорт опубликовала в своем Instagram серию снимков со съемок сериала "Мертвые души". Поклонники не сразу узнали на кадрах актрису театра и кино. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:32
2020-12-11T13:32
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шоубиз
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ксения Раппопорт опубликовала в своем Instagram серию снимков со съемок сериала "Мертвые души". Поклонники не сразу узнали на кадрах актрису театра и кино."Дамы приятные во всех отношениях", — написала она. На фотографиях актриса позирует с поднятыми наверх волнистыми волосами и томно смотрит в камеру — прямо как настоящая поклонница селфи. Внешность сильно изменил макияж. "Ксения? Ни за чтобы не догадалась. Вот это перевоплощение. Обожаю вас", — прокомментировала podnebesova_kseniya; "Боже мой! Я вас не узнала", — присоединилась к обсуждению maslennikovaolga9828.Сериал "Мертвые души" Григория Константинопольского стартовал в эту среду в онлайн-кинотеатре ivi. Ксения Раппорот исполнила роль Анны. Вместе с ней в современной адаптации романа-поэмы Николая Гоголя снялись Евгений Цыганов, Александр Робак, Дмитрий Дюжев, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Александра Ревенко и другие.
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РИА Новости
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96
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знаменитости, звезды, анна михалкова, дмитрий дюжев, ксения раппопорт

Ксения Раппопорт изменилась до неузнаваемости для сериала "Мертвые души"

13:32 11.12.2020
 
© Фото : @kseniarappoport/InstagramАктриса Ксения Раппопорт
Актриса Ксения Раппопорт - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : @kseniarappoport/Instagram
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ксения Раппопорт опубликовала в своем Instagram серию снимков со съемок сериала "Мертвые души". Поклонники не сразу узнали на кадрах актрису театра и кино.
"Дамы приятные во всех отношениях", — написала она.
На фотографиях актриса позирует с поднятыми наверх волнистыми волосами и томно смотрит в камеру — прямо как настоящая поклонница селфи. Внешность сильно изменил макияж.
"Ксения? Ни за чтобы не догадалась. Вот это перевоплощение. Обожаю вас", — прокомментировала podnebesova_kseniya; "Боже мой! Я вас не узнала", — присоединилась к обсуждению maslennikovaolga9828.
Сериал "Мертвые души" Григория Константинопольского стартовал в эту среду в онлайн-кинотеатре ivi. Ксения Раппорот исполнила роль Анны. Вместе с ней в современной адаптации романа-поэмы Николая Гоголя снялись Евгений Цыганов, Александр Робак, Дмитрий Дюжев, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Александра Ревенко и другие.
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