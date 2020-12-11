https://ria.ru/20201211/putin-1588797875.html

Путин обсуждал с зарубежными коллегами расследование громких дел

Путин обсуждал с зарубежными коллегами расследование громких дел

Президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками, говоря об инциденте с Алексеем Навальным, рассказал, что неоднократно беседует с зарубежными... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:15

2020-12-11T16:15

2020-12-11T16:17

алексей навальный

владимир путин

галина старовойтова

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками, говоря об инциденте с Алексеем Навальным, рассказал, что неоднократно беседует с зарубежными коллегами о расследовании в России громких убийств, в том числе Галины Старовойтовой и Бориса Немцова."Я много раз говорил и своим коллегам, и Вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Надо дорабатывать", - сказал Путин. Стенограмма с закрытой встречи опубликована на сайте Кремля.

https://ria.ru/20201211/navalnyy-1588797598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, владимир путин, галина старовойтова, происшествия