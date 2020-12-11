https://ria.ru/20201211/putin-1588797875.html
Путин обсуждал с зарубежными коллегами расследование громких дел
Путин обсуждал с зарубежными коллегами расследование громких дел
Президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками, говоря об инциденте с Алексеем Навальным, рассказал, что неоднократно беседует с зарубежными... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:15
2020-12-11T16:15
2020-12-11T16:17
алексей навальный
владимир путин
галина старовойтова
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками, говоря об инциденте с Алексеем Навальным, рассказал, что неоднократно беседует с зарубежными коллегами о расследовании в России громких убийств, в том числе Галины Старовойтовой и Бориса Немцова."Я много раз говорил и своим коллегам, и Вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Надо дорабатывать", - сказал Путин. Стенограмма с закрытой встречи опубликована на сайте Кремля.
https://ria.ru/20201211/navalnyy-1588797598.html
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алексей навальный, владимир путин, галина старовойтова, происшествия