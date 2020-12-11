https://ria.ru/20201211/podarki-1588854383.html

Валенки, биокамин или прогулка в санях: что подарить девушке на Новый год

Валенки, биокамин или прогулка в санях: что подарить девушке на Новый год

Что подарить девушке на Новый год – этим вопросом задаются многие представители сильной половины человечества. Подборка интересных идей – в материале РИА... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T21:05

2020-12-11T21:05

2020-12-11T21:05

подарки

эмоции

новый год

дед мороз

необычные новогодние подарки

праздник

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Что подарить девушке на Новый год – этим вопросом задаются многие представители сильной половины человечества. Подборка интересных идей – в материале РИА Новости.Теплые вещиЗимой актуально дарить одежду, соответствующую морозной и снежной погоде. Отличным подарком девушке на Новый год станут варежки из ангорки с меховой оторочкой, перчатки с вышитым орнаментом в виде снежинок, уютный шерстяной свитер в зимних оттенках белого, голубого, красного с изображением оленя или снеговика. Также можно вручить возлюбленной комплект из шапки и шарфа, шерстяной палантин или снуд. Шутливым подарком на Новый год могут стать расшитые валенки. Они отлично подойдут для фотосессии или во время выезда на загородный отдых.Спортивные аксессуарыПодсказать, какой подарок на Новый год сделать девушке, могут в магазине спорттоваров. Если девушка любит активный отдых, она будет рада новому теплому спортивному костюму, шапке, вместительной сумке, зимним ботинкам. В туристических походах возлюбленной может понадобиться спальный мешок, термос, термокружка, аккумуляторные устройства, рюкзак, компас, шагомер. Если же девушка является поклонницей заснеженных склонов, приобретите для нее новые лыжи или сноуборд, горнолыжные костюм или очки. А вот для совместных походов на каток подойдут личные фигурные коньки. Для занятий в спортивном зале можно подарить лосины, шорты, штаны, футболку или майку. К этому можно добавить смарт-часы, фитнес-браслет, наушники, скакалку, сумку-пояс, специальную бутылку для воды. Также отличным подарком станут облегченные гантели, коврик или охлаждающее полотенце.КосметикаЗимой особенно важно ухаживать за кожей, так как морозный воздух сильно ее высушивает. Поэтому актуальным подарком девушке на Новый год станет косметика по уходу за телом и лицом. Купите флаконы или баночки в праздничной упаковке с традиционными новогодними ароматами, например, цитрусов или корицы. К ним можно добавить маски, масла, шампуни и кондиционеры для волос, а также средства для укладки, которые помогут прическе оставаться красивой даже в самую лютую вьюгу.Конечно, сотрудники магазинов косметики смогут посоветовать, что подарить девушке на Новый год, но лучше всего узнать, какими марками она пользуется. Косметика, как декоративная, так и для ухода - дело индивидуальное.Для дома и уютаДевушки любят украшать дом в преддверии праздника, потому декоративные элементы – отличная идея для подарков на Новый год. Интерьерные тематические статуэтки, набор елочных игрушек, наволочки с оленями на подушки, плед с типичным зимним принтом, шерстяное одеяло или покрывало – все это создаст уют в доме и поднимет ей настроение. Вместо банального букета цветов можно подарить дизайнерскую елку или композицию из еловых веток, а также комнатное растение, например, пуансеттию, которую называют "рождественским цветком".Также можно приобрести в качестве подарка набор свечей, подсвечники, аромадиффузор, биокамин, скатерть с салфетками для оформления новогоднего стола. Из техники для дома в качестве подарка пользуются популярностью кофемашины, вафельницы или музыкальные колонки. ЭмоцииНе последнее место в списке того, что подарить на Новый год, занимают сертификаты на развлечения. Это могут быть билеты в театр или на концерт, абонементы в бассейн, спортзал, школу танцев или вокала, занятия на курсах макияжа или кулинарии. Приятным сюрпризом станет сертификат в салон красоты, соляную пещеру, баню или сауну, на массаж или spa-процедуры.Отличной идеей для подарков на Новый год является фотосессия в праздничном интерьере. Для любительницы активного отдыха подойдет в качестве презента мастер-класс по новым зимним видам спорта или курс персональных тренировок.Приятные эмоции и воспоминания подарит поездка в резиденцию Деда Мороза, прогулка с зимним волшебником в санях, а также путевка к морю, горнолыжный тур или новогодняя ночь вдвоем на загородной базе отдыха.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/novyy-god-1588715036.html

https://ria.ru/20201211/podarki-1588712490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, эмоции, новый год, дед мороз, необычные новогодние подарки, праздник