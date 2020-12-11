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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/pfizer-1588753328.html
В ЕС к концу года могут разрешить использование вакцины Pfizer
В ЕС к концу года могут разрешить использование вакцины Pfizer
Еврокомиссия рассчитывает выдать разрешение на использование в Евросоюзе вакцины от нового коронавируса от компании Pfizer к концу текущего года при наличии... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:19
2020-12-11T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
в мире
еврокомиссия
евросоюз
pfizer, inc.
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает выдать разрешение на использование в Евросоюзе вакцины от нового коронавируса от компании Pfizer к концу текущего года при наличии положительного заключения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы нацелены разрешить вакцину от BioNTech/Pfizer к концу года с учетом мнения EMA", - сказала фон дер Ляйен.Оценка EMA вакцины от Moderna ожидается к середине января, добавила она. Если его мнение окажется положительным, допустить на рынок ЕС вакцину должна будет также ЕК.Фон дер Ляйен призвала страны ЕС завершить подготовку к началу вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, в мире, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc.

В ЕС к концу года могут разрешить использование вакцины Pfizer

13:19 11.12.2020 (обновлено: 13:54 11.12.2020)
 
© REUTERS / Carlo AllegriОфис компании Pfizer в Нью-Йорке
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает выдать разрешение на использование в Евросоюзе вакцины от нового коронавируса от компании Pfizer к концу текущего года при наличии положительного заключения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы нацелены разрешить вакцину от BioNTech/Pfizer к концу года с учетом мнения EMA", - сказала фон дер Ляйен.
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Оценка EMA вакцины от Moderna ожидается к середине января, добавила она. Если его мнение окажется положительным, допустить на рынок ЕС вакцину должна будет также ЕК.
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС завершить подготовку к началу вакцинации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенВ миреЕврокомиссияЕвросоюзPfizer, Inc.
 
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