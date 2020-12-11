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В ЕС к концу года могут разрешить использование вакцины Pfizer
В ЕС к концу года могут разрешить использование вакцины Pfizer
Еврокомиссия рассчитывает выдать разрешение на использование в Евросоюзе вакцины от нового коронавируса от компании Pfizer к концу текущего года при наличии... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:19
2020-12-11T13:19
2020-12-11T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
в мире
еврокомиссия
евросоюз
pfizer, inc.
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает выдать разрешение на использование в Евросоюзе вакцины от нового коронавируса от компании Pfizer к концу текущего года при наличии положительного заключения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы нацелены разрешить вакцину от BioNTech/Pfizer к концу года с учетом мнения EMA", - сказала фон дер Ляйен.Оценка EMA вакцины от Moderna ожидается к середине января, добавила она. Если его мнение окажется положительным, допустить на рынок ЕС вакцину должна будет также ЕК.Фон дер Ляйен призвала страны ЕС завершить подготовку к началу вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588735736.html
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, в мире, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc.