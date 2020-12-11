https://ria.ru/20201211/pfizer-1588753328.html

В ЕС к концу года могут разрешить использование вакцины Pfizer

В ЕС к концу года могут разрешить использование вакцины Pfizer

Еврокомиссия рассчитывает выдать разрешение на использование в Евросоюзе вакцины от нового коронавируса от компании Pfizer к концу текущего года при наличии... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:19

2020-12-11T13:19

2020-12-11T13:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

в мире

еврокомиссия

евросоюз

pfizer, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584969291_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_f2df95686820312d047cf0985e3e1ae7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает выдать разрешение на использование в Евросоюзе вакцины от нового коронавируса от компании Pfizer к концу текущего года при наличии положительного заключения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы нацелены разрешить вакцину от BioNTech/Pfizer к концу года с учетом мнения EMA", - сказала фон дер Ляйен.Оценка EMA вакцины от Moderna ожидается к середине января, добавила она. Если его мнение окажется положительным, допустить на рынок ЕС вакцину должна будет также ЕК.Фон дер Ляйен призвала страны ЕС завершить подготовку к началу вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588735736.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, в мире, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc.