Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/pereezd-1588732378.html
Выросло число россиян, планирующих переехать из малых городов
Выросло число россиян, планирующих переехать из малых городов
В России выросло число граждан, которые готовы на переезд внутри страны, сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов Высшей школы экономики. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:34
2020-12-11T11:34
высшая школа экономики (вшэ)
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152574/30/1525743078_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_da510b496a138c93a7d913c8ee9fca4a.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В России выросло число граждан, которые готовы на переезд внутри страны, сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов Высшей школы экономики.По данным опроса, в текущем году о переезде в другие регионы задумывались 42 процента россиян, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 28 процентов.Кроме того, 87 процентов жителей малых городов уверены, что у них нет шанса получить качественное образование по выбранной профессии в месте проживания. Такого же мнения придерживаются 67 процентов жителей средних городов и 41 процент обитателей крупных, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.Подталкивает к переезду россиян и неуверенность в трудоустройстве. Так, среди жителей больших городов лишь 39 процентов уверены, что смогут найти достойную работу. В средних городах также считают меньше четверти населения, а в малых эта доля совсем незначительна, следует из доклада.Главной мотивацией граждан для переезда остается поиск лучшей работы, лучшего образования, хорошо развитая инфраструктура и безопасность.
https://ria.ru/20201026/pereezd-1581507019.html
https://ria.ru/20201023/italia-1581212315.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152574/30/1525743078_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_ca868e0f13169e07722c8c91bcaea584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
высшая школа экономики (вшэ), москва, санкт-петербург, общество

Выросло число россиян, планирующих переехать из малых городов

11:34 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНочной Омск
Ночной Омск - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В России выросло число граждан, которые готовы на переезд внутри страны, сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов Высшей школы экономики.
По данным опроса, в текущем году о переезде в другие регионы задумывались 42 процента россиян, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 28 процентов.
Кот в чемодане - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 06:17
Исследование показало предпочтения россиян при переезде в другие регионы
Кроме того, 87 процентов жителей малых городов уверены, что у них нет шанса получить качественное образование по выбранной профессии в месте проживания. Такого же мнения придерживаются 67 процентов жителей средних городов и 41 процент обитателей крупных, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Подталкивает к переезду россиян и неуверенность в трудоустройстве. Так, среди жителей больших городов лишь 39 процентов уверены, что смогут найти достойную работу. В средних городах также считают меньше четверти населения, а в малых эта доля совсем незначительна, следует из доклада.
Главной мотивацией граждан для переезда остается поиск лучшей работы, лучшего образования, хорошо развитая инфраструктура и безопасность.
Абруццо - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 15:49Туризм
За переезд в Италию будут доплачивать
 
Высшая школа экономики (ВШЭ)МоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
Лента новостейМолния