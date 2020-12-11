https://ria.ru/20201211/pereezd-1588732378.html

Выросло число россиян, планирующих переехать из малых городов

Выросло число россиян, планирующих переехать из малых городов

В России выросло число граждан, которые готовы на переезд внутри страны, сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов Высшей школы экономики. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:34

2020-12-11T11:34

2020-12-11T11:34

высшая школа экономики (вшэ)

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В России выросло число граждан, которые готовы на переезд внутри страны, сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов Высшей школы экономики.По данным опроса, в текущем году о переезде в другие регионы задумывались 42 процента россиян, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 28 процентов.Кроме того, 87 процентов жителей малых городов уверены, что у них нет шанса получить качественное образование по выбранной профессии в месте проживания. Такого же мнения придерживаются 67 процентов жителей средних городов и 41 процент обитателей крупных, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.Подталкивает к переезду россиян и неуверенность в трудоустройстве. Так, среди жителей больших городов лишь 39 процентов уверены, что смогут найти достойную работу. В средних городах также считают меньше четверти населения, а в малых эта доля совсем незначительна, следует из доклада.Главной мотивацией граждан для переезда остается поиск лучшей работы, лучшего образования, хорошо развитая инфраструктура и безопасность.

https://ria.ru/20201026/pereezd-1581507019.html

https://ria.ru/20201023/italia-1581212315.html

москва

санкт-петербург

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высшая школа экономики (вшэ), москва, санкт-петербург, общество