https://ria.ru/20201211/pauki-1588714002.html

В российском регионе заметили смертельно опасных пауков

В российском регионе заметили смертельно опасных пауков

В Ростовской области изменения в составе фауны привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей, пишут "Аргументы и факты Ростов" со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T09:25

2020-12-11T09:25

2020-12-11T11:39

россия

российская академия наук

ростовская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155570/27/1555702793_0:254:1024:830_1920x0_80_0_0_f6c6e904824eac3fb430c1bca5e2ec8c.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Ростовской области изменения в составе фауны привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей, пишут "Аргументы и факты Ростов" со ссылкой на пресс-службу Южного научного центра РАН.Так, по словам кандидата биологических наук Валерия Стахеева, в регионе наблюдается прирост численности пауков-каракуртов, которые ранее встречались только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Он отметил, что этот относящийся к роду черных вдов вид начал расселяться из-за потепления. Однако специалист также указал на важность человеческого фактора, поскольку данных животных привлекают свалки и мусорные залежи, где они могут найти достаточно насекомых.Отмечается, что каракурт может напасть на человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, укус может привести к смерти.Также из-за потепления в регионе отмечается повышенная активность змей, которые стали чаще заползать в жилые дома.

https://ria.ru/20201127/pauk-1586541660.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, ростовская область, общество