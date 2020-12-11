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В российском регионе заметили смертельно опасных пауков
В российском регионе заметили смертельно опасных пауков
В Ростовской области изменения в составе фауны привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей, пишут "Аргументы и факты Ростов" со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T09:25
2020-12-11T11:39
россия
российская академия наук
ростовская область
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Ростовской области изменения в составе фауны привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей, пишут "Аргументы и факты Ростов" со ссылкой на пресс-службу Южного научного центра РАН.Так, по словам кандидата биологических наук Валерия Стахеева, в регионе наблюдается прирост численности пауков-каракуртов, которые ранее встречались только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Он отметил, что этот относящийся к роду черных вдов вид начал расселяться из-за потепления. Однако специалист также указал на важность человеческого фактора, поскольку данных животных привлекают свалки и мусорные залежи, где они могут найти достаточно насекомых.Отмечается, что каракурт может напасть на человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, укус может привести к смерти.Также из-за потепления в регионе отмечается повышенная активность змей, которые стали чаще заползать в жилые дома.
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россия, российская академия наук, ростовская область, общество

В российском регионе заметили смертельно опасных пауков

09:25 11.12.2020 (обновлено: 11:39 11.12.2020)
 
CC0 / K. Korlevic / Паук-каракурт
Паук-каракурт - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
CC0 / K. Korlevic /
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Ростовской области изменения в составе фауны привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей, пишут "Аргументы и факты Ростов" со ссылкой на пресс-службу Южного научного центра РАН.
Так, по словам кандидата биологических наук Валерия Стахеева, в регионе наблюдается прирост численности пауков-каракуртов, которые ранее встречались только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Он отметил, что этот относящийся к роду черных вдов вид начал расселяться из-за потепления. Однако специалист также указал на важность человеческого фактора, поскольку данных животных привлекают свалки и мусорные залежи, где они могут найти достаточно насекомых.
Отмечается, что каракурт может напасть на человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, укус может привести к смерти.
Также из-за потепления в регионе отмечается повышенная активность змей, которые стали чаще заползать в жилые дома.
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