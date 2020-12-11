https://ria.ru/20201211/otchet-1588832680.html

Собянин отчитается перед Мосгордумой о работе правительства

Собянин отчитается перед Мосгордумой о работе правительства

Отчёт мэра о деятельности правительства Москвы за 2019 год состоится 16 декабря в Мосгордуме, сообщил журналистам председатель столичного парламента Алексей... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:30

2020-12-11T18:30

2020-12-11T18:56

алексей шапошников

политика

московская городская дума

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Отчёт мэра о деятельности правительства Москвы за 2019 год состоится 16 декабря в Мосгордуме, сообщил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников."Отчет мэра мы планируем поставить в повестку дня 16 декабря, в следующую среду", — сообщил Шапошников.Председатель уточнил, что после выступления мэра Москвы у депутатов будет возможность задать интересующие вопросы – по три вопроса от каждого депутатского объединения.

https://ria.ru/20201208/egorova-1588227784.html

москва

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алексей шапошников, политика, московская городская дума, сергей собянин, москва