Путин прокомментировал ситуацию с Навальным
17:58 11.12.2020 (обновлено: 20:25 11.12.2020)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова принять материалы по инциденту с Алексеем Навальным, но никто их не дает и не объясняет причин.
"Николай Карлович, мы и здесь готовы работать, но материалы-то хоть кто-нибудь даст? Никто не может объяснить, почему не дают. На мой вопрос: "Почему не даете материалы? Вам что, трудно прислать бумажку, что ли? "Новичок", где он? Покажите нам". Никто ничего не дает. И главное, объяснить не могут – почему. Я совсем недавно только разговаривал с одним из коллег, дайте, говорю, бумаги, документы. Не дают. Передали в международную организацию по запрещению химического оружия. Мы готовы их принять, приезжайте с материалами, покажите нам, где этот "Новичок", - сказал Путин правозащитнику Николаю Сванидзе в ходе встречи с членами СПЧ, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
"Ясно, что это может быть все, что угодно. У нас и случаи отравления в нашей новейшей истории были. Но давайте разберемся, покажите нам, что это такое. Но никто же ничего не дает. Николай Карлович, в этом же проблема. Мы с удовольствием расследуем это дело, причем тщательно. Это что касается этого дела", - сказал президент РФ.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.