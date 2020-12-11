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Путин рассказал, как снизить агрессию и травлю в Сети
Путин рассказал, как снизить агрессию и травлю в Сети
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на повышение уровня культуры в российском обществе и в СМИ, чтобы для самих людей стали неприемлемы сцены насилия, хайп РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:41
2020-12-11T18:41
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на повышение уровня культуры в российском обществе и в СМИ, чтобы для самих людей стали неприемлемы сцены насилия, хайп и травля в интернете и соцсетях.На встрече членов СПЧ с главой государства журналистка Марина Ахмедова привлекла внимание к проблеме интереса к насилию на телевидении, роста агрессии и травли в социальных сетях. По ее словам, это часто принимает масштаб хайпа и делается исключительно ради трафика и денег. Она спросила президента, что с этим можно сделать."Нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе – а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться, – развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах", - заметил на это президент."Вы же сейчас сказали про неписанный закон, который начинает – дай Бог, это будет развиваться – укрепляться в некоторых средствах массовой информации", - добавил Путин.Встреча главы государства с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы на сайте Кремля в пятницу.
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владимир путин, общество

Путин рассказал, как снизить агрессию и травлю в Сети

18:41 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с главой Бурятии А. Цыденовым
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с главой Бурятии А. Цыденовым - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на повышение уровня культуры в российском обществе и в СМИ, чтобы для самих людей стали неприемлемы сцены насилия, хайп и травля в интернете и соцсетях.
На встрече членов СПЧ с главой государства журналистка Марина Ахмедова привлекла внимание к проблеме интереса к насилию на телевидении, роста агрессии и травли в социальных сетях. По ее словам, это часто принимает масштаб хайпа и делается исключительно ради трафика и денег. Она спросила президента, что с этим можно сделать.
"Нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе – а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться, – развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах", - заметил на это президент.
"Вы же сейчас сказали про неписанный закон, который начинает – дай Бог, это будет развиваться – укрепляться в некоторых средствах массовой информации", - добавил Путин.
Встреча главы государства с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы на сайте Кремля в пятницу.
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