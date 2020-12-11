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https://ria.ru/20201211/myaso-1588658343.html
Чистые наггетсы. Как вырастить мясо, не убив животное
Чистые наггетсы. Как вырастить мясо, не убив животное
В Сингапуре впервые в мире разрешили продавать куриное мясо, выращенное из культур клеток. Из него будут делать наггетсы для ресторанов быстрого питания... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:00
2020-12-11T08:00
риа наука
биология
здоровье
сингапур (страна)
израиль
еда
экология
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Сингапуре впервые в мире разрешили продавать куриное мясо, выращенное из культур клеток. Из него будут делать наггетсы для ресторанов быстрого питания. Разработчики уверены — зоозащитники и последователи экологичного питания примут продукт на ура. Что представляет собой новая технология — в материале РИА Новости.Из пробирки — в ресторанНа днях Агентство пищевой промышленности Сингапура выдало разрешение на продажу культивированного куриного мяса — после того, как способ производства и сам продукт прошли экспертизу на соответствие стандартам и безопасности. Технология принадлежит американскому стартапу Eat Just из Сан-Франциско.Из выращенного в лаборатории мяса цыпленка предполагается делать наггетсы и продавать в рестораны фастфуда. Стоят они пока дорого — по 50 долларов за штуку, но, по мнению разработчиков, подешевеют, если продукт станет массовым.Технологии выращивания мышц из клеток в пробирке восходят к 1960-м годам — именно тогда мир всерьез озаботился проблемами голода и растущего населения планеты. Ученые говорили о дефиците белковой пищи даже в развитых странах и задумывались о том, как накормить всех. Одно из решений — микробиальный белок, полученный из мельчайших организмов. Другой вариант — растительный протеин из сои и бобов. Сейчас это нишевые продукты, востребованные у вегетарианцев, веганов и страдающих расстройствами метаболизма. Однако эти виды белка лишены важных микроэлементов, которые есть в мясе.Мясо — мышца, наросшая на кости. Она формируется вместе со всем организмом из зародышевых клеток. Оказалось, процесс можно повторить в лаборатории. Сперва технологию использовали в медицинских целях — выращивали ткани для трансплантации и реконструкции поврежденных мышц, затем применили в производстве еды для длительных космических полетов. В наши дни, когда остро стоят вопросы экологии, этичного отношения к животным и натурального питания, культивированное, или, как его называют сами создатели, "чистое" мясо может быть интересно и широкому кругу потребителей.Как укрепить мышцуДля создания мяса в лаборатории нужны клетки, которые долго делятся: скелетные стволовые — как раз такие. Путем безболезненной биопсии их извлекают из кусочка мышцы взрослого животного. Затем помещают в биореактор, наполненный культуральной средой, растят до нужного количества и заставляют формировать мышечные волокна.Культуральная среда — ключевой компонент. Она содержит глюкозу, аминокислоты, микроэлементы, витамины, факторы роста и гормоны. Основа для нее — плазма крови абортивных телят, которая способствует дифференцированию, росту клеток, прикреплению. Это одно из слабых мест технологии — в "чистом" мясе не должно быть компонентов от живых особей. Эксперименты с различными синтетическими средами из грибов, водорослей и растений пока в процессе. Кроме того, туда добавляют консерванты и антибиотики, чтобы избежать заражения грибками и бактериями. Так что проблема чистых и здоровых жидкостей для выращивания мяса сохраняется.Очень сложно создать скелетные мышцы. В организме они растут на кости, это придает им силу и упругость. В лаборатории их помещают на гидрогель из коровьего коллагена. Но если поставлена задача полностью избавить продукт от животных компонентов, то гидрогель можно заменить растительной или искусственной матрицей.Другой важный момент — текстура, запах и вкус мяса, которые зависят более чем от 750 компонентов. Удастся ли воссоздать это при культивировании мышечной массы — большой вопрос. Хотя опыты по выращиванию жира, соединительной ткани и хрящей из соответствующих стволовых клеток есть. В идеале мышца должна сокращаться как настоящая, иметь нервную ткань и питаться кровеносными сосудами."Чистое" мясо идет в массыВ 2013 году голландский ученый из Маастрихтского университета Марк Пост впервые представил гамбургер из говядины, выращенной из стволовых скелетных мышц быка. Технологию и связанные с ней сложности он подробно описал в одной из статей. Для коммерциализации технологии Пост основал компанию Mosa Meat.Израильская фирма Aleph Farms научилась культивировать говяжьи стейки толщиной в несколько миллиметров и теперь строит завод, который начнет работать в 2021 году.В мире сейчас десятки стартапов по выращиванию мяса из стволовых клеток коров, свиней, крупного рогатого скота и рыбы. Однако технологии развиты недостаточно и массовому потребителю пока недоступны. Эксперты считают, что в ближайшие годы ситуация не изменится — из-за множества нерешенных вопросов и дороговизны самих продуктов. Кроме того, неясно, как такую еду воспримут люди.
https://ria.ru/20201210/govyadina-1588593101.html
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биология, здоровье, сингапур (страна), израиль, еда, экология

Чистые наггетсы. Как вырастить мясо, не убив животное

08:00 11.12.2020
 
© Depositphotos / dolphfynlowЖареные наггетсы на тарелке
Жареные наггетсы на тарелке - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Depositphotos / dolphfynlow
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Сингапуре впервые в мире разрешили продавать куриное мясо, выращенное из культур клеток. Из него будут делать наггетсы для ресторанов быстрого питания. Разработчики уверены — зоозащитники и последователи экологичного питания примут продукт на ура. Что представляет собой новая технология — в материале РИА Новости.

Из пробирки — в ресторан

На днях Агентство пищевой промышленности Сингапура выдало разрешение на продажу культивированного куриного мяса — после того, как способ производства и сам продукт прошли экспертизу на соответствие стандартам и безопасности. Технология принадлежит американскому стартапу Eat Just из Сан-Франциско.
Из выращенного в лаборатории мяса цыпленка предполагается делать наггетсы и продавать в рестораны фастфуда. Стоят они пока дорого — по 50 долларов за штуку, но, по мнению разработчиков, подешевеют, если продукт станет массовым.
Технологии выращивания мышц из клеток в пробирке восходят к 1960-м годам — именно тогда мир всерьез озаботился проблемами голода и растущего населения планеты. Ученые говорили о дефиците белковой пищи даже в развитых странах и задумывались о том, как накормить всех. Одно из решений — микробиальный белок, полученный из мельчайших организмов. Другой вариант — растительный протеин из сои и бобов. Сейчас это нишевые продукты, востребованные у вегетарианцев, веганов и страдающих расстройствами метаболизма. Однако эти виды белка лишены важных микроэлементов, которые есть в мясе.
Мясо — мышца, наросшая на кости. Она формируется вместе со всем организмом из зародышевых клеток. Оказалось, процесс можно повторить в лаборатории. Сперва технологию использовали в медицинских целях — выращивали ткани для трансплантации и реконструкции поврежденных мышц, затем применили в производстве еды для длительных космических полетов. В наши дни, когда остро стоят вопросы экологии, этичного отношения к животным и натурального питания, культивированное, или, как его называют сами создатели, "чистое" мясо может быть интересно и широкому кругу потребителей.
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Как укрепить мышцу

Для создания мяса в лаборатории нужны клетки, которые долго делятся: скелетные стволовые — как раз такие. Путем безболезненной биопсии их извлекают из кусочка мышцы взрослого животного. Затем помещают в биореактор, наполненный культуральной средой, растят до нужного количества и заставляют формировать мышечные волокна.
Культуральная среда — ключевой компонент. Она содержит глюкозу, аминокислоты, микроэлементы, витамины, факторы роста и гормоны. Основа для нее — плазма крови абортивных телят, которая способствует дифференцированию, росту клеток, прикреплению. Это одно из слабых мест технологии — в "чистом" мясе не должно быть компонентов от живых особей. Эксперименты с различными синтетическими средами из грибов, водорослей и растений пока в процессе. Кроме того, туда добавляют консерванты и антибиотики, чтобы избежать заражения грибками и бактериями. Так что проблема чистых и здоровых жидкостей для выращивания мяса сохраняется.
Очень сложно создать скелетные мышцы. В организме они растут на кости, это придает им силу и упругость. В лаборатории их помещают на гидрогель из коровьего коллагена. Но если поставлена задача полностью избавить продукт от животных компонентов, то гидрогель можно заменить растительной или искусственной матрицей.
Другой важный момент — текстура, запах и вкус мяса, которые зависят более чем от 750 компонентов. Удастся ли воссоздать это при культивировании мышечной массы — большой вопрос. Хотя опыты по выращиванию жира, соединительной ткани и хрящей из соответствующих стволовых клеток есть. В идеале мышца должна сокращаться как настоящая, иметь нервную ткань и питаться кровеносными сосудами.

"Чистое" мясо идет в массы

В 2013 году голландский ученый из Маастрихтского университета Марк Пост впервые представил гамбургер из говядины, выращенной из стволовых скелетных мышц быка. Технологию и связанные с ней сложности он подробно описал в одной из статей. Для коммерциализации технологии Пост основал компанию Mosa Meat.
Израильская фирма Aleph Farms научилась культивировать говяжьи стейки толщиной в несколько миллиметров и теперь строит завод, который начнет работать в 2021 году.
В мире сейчас десятки стартапов по выращиванию мяса из стволовых клеток коров, свиней, крупного рогатого скота и рыбы. Однако технологии развиты недостаточно и массовому потребителю пока недоступны. Эксперты считают, что в ближайшие годы ситуация не изменится — из-за множества нерешенных вопросов и дороговизны самих продуктов. Кроме того, неясно, как такую еду воспримут люди.
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