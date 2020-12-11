Украинскому телеканалу объявили предупреждение за российский мультфильм
© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "112.Украина" из-за показа российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы", сообщила пресс-служба регулятора.
Мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием российского актера Александра Михайлова, фамилия которого внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, показали в эфире телеканала "112.Украина" 19 апреля 2020 года. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу из-за показа мультфильма.
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"Рассмотрев результаты внеплановой выездной проверки ООО "ТРК "112 ТВ" (логотип "112. Украина"), Национальный совет на заседании 10 декабря объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензии и действующего законодательства", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время проверки регулятор выяснил, что канал не получал государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования этого мультфильма.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.