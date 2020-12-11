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Украинскому телеканалу объявили предупреждение за российский мультфильм
Украинскому телеканалу объявили предупреждение за российский мультфильм
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "112.Украина" из-за показа российского мультфильма... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:44
2020-12-11T12:44
юлия чичерина
112 украина
министерство культуры украины
верховная рада украины
валерия (алла перфилова)
москва
сергей пенкин
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украина
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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "112.Украина" из-за показа российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы", сообщила пресс-служба регулятора.Мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием российского актера Александра Михайлова, фамилия которого внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, показали в эфире телеканала "112.Украина" 19 апреля 2020 года. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу из-за показа мультфильма."Рассмотрев результаты внеплановой выездной проверки ООО "ТРК "112 ТВ" (логотип "112. Украина"), Национальный совет на заседании 10 декабря объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензии и действующего законодательства", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во время проверки регулятор выяснил, что канал не получал государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования этого мультфильма.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201210/ukraina-1588610874.html
https://ria.ru/20201106/russkie-1583349379.html
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юлия чичерина, 112 украина , министерство культуры украины, верховная рада украины, валерия (алла перфилова), москва, сергей пенкин, киев, украина, в мире

Украинскому телеканалу объявили предупреждение за российский мультфильм

12:44 11.12.2020
 
© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "112.Украина" из-за показа российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы", сообщила пресс-служба регулятора.
Мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием российского актера Александра Михайлова, фамилия которого внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, показали в эфире телеканала "112.Украина" 19 апреля 2020 года. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу из-за показа мультфильма.
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"Рассмотрев результаты внеплановой выездной проверки ООО "ТРК "112 ТВ" (логотип "112. Украина"), Национальный совет на заседании 10 декабря объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензии и действующего законодательства", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время проверки регулятор выяснил, что канал не получал государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования этого мультфильма.
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Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
 
Юлия Чичерина112 УкраинаМинистерство культуры УкраиныВерховная Рада УкраиныВалерия (Алла Перфилова)МоскваСергей ПенкинКиевУкраинаВ мире
 
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