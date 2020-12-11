https://ria.ru/20201211/multfilm-1588746437.html

Украинскому телеканалу объявили предупреждение за российский мультфильм

Украинскому телеканалу объявили предупреждение за российский мультфильм

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "112.Украина" из-за показа российского мультфильма... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:44

2020-12-11T12:44

2020-12-11T12:44

юлия чичерина

112 украина

министерство культуры украины

верховная рада украины

валерия (алла перфилова)

москва

сергей пенкин

киев

украина

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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "112.Украина" из-за показа российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы", сообщила пресс-служба регулятора.Мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием российского актера Александра Михайлова, фамилия которого внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, показали в эфире телеканала "112.Украина" 19 апреля 2020 года. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу из-за показа мультфильма."Рассмотрев результаты внеплановой выездной проверки ООО "ТРК "112 ТВ" (логотип "112. Украина"), Национальный совет на заседании 10 декабря объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензии и действующего законодательства", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во время проверки регулятор выяснил, что канал не получал государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования этого мультфильма.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201210/ukraina-1588610874.html

https://ria.ru/20201106/russkie-1583349379.html

москва

киев

украина

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