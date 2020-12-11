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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201211/minselkhoz-1588730672.html
Липецкие животноводы признаны одними из лучших в России
Липецкие животноводы признаны одними из лучших в России
Липецкая область, согласно данным Минсельхоза, вошла в число лучших в стране по показателям среднего суточного показателя от одной коровы - в этом году он... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:24
2020-12-11T11:24
липецкая область
игорь артамонов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ЛИПЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Липецкая область, согласно данным Минсельхоза, вошла в число лучших в стране по показателям среднего суточного показателя от одной коровы - в этом году он составил 21,6 килограмма, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По информации Минсельхоза, средний показатель надоя молока от одной коровы за сутки в России составляет 16,57 килограмма, что на 0,93 килограмма больше, чем годом ранее. Более 20 килограммов молока в расчете на одну корову получают только в 16 субъектах РФ.По словам Артамонова, в Липецкой области лучшие результаты по среднесуточному надою молока показывает Задонский район. Там он составил 33,2 килограмма от одной коровы. Также среди лидеров Долгоруковский район – 29,9 килограмма и Добровский район – 27,5 килограмма.Глава региона отметил, что в текущем году виден рост поголовья крупного рогатого скота в Липецкой области. На 1 ноября в сельхозпредприятиях он составил 103% к уровню прошлого года. Более 80% поголовья содержится на современных молочных комплексах, оборудованных доильными залами.
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игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

Липецкие животноводы признаны одними из лучших в России

11:24 11.12.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Липецкая область, согласно данным Минсельхоза, вошла в число лучших в стране по показателям среднего суточного показателя от одной коровы - в этом году он составил 21,6 килограмма, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По информации Минсельхоза, средний показатель надоя молока от одной коровы за сутки в России составляет 16,57 килограмма, что на 0,93 килограмма больше, чем годом ранее. Более 20 килограммов молока в расчете на одну корову получают только в 16 субъектах РФ.
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По словам Артамонова, в Липецкой области лучшие результаты по среднесуточному надою молока показывает Задонский район. Там он составил 33,2 килограмма от одной коровы. Также среди лидеров Долгоруковский район – 29,9 килограмма и Добровский район – 27,5 килограмма.
Глава региона отметил, что в текущем году виден рост поголовья крупного рогатого скота в Липецкой области. На 1 ноября в сельхозпредприятиях он составил 103% к уровню прошлого года. Более 80% поголовья содержится на современных молочных комплексах, оборудованных доильными залами.
"Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, самым инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой государственной поддержке. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
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