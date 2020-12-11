В России начали разработку ядерного буксира для полетов в дальний космос
18:08 11.12.2020 (обновлено: 20:04 11.12.2020)
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. "Роскосмос" заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира "Нуклон" для полетов к Луне, Юпитеру и Венере, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.
Аванпроект — научное исследование, которое обосновывает выполнение качественно новой разработки.
10 декабря, 00:55Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе
Договор между "Роскосмосом" и петербургским конструкторским бюро "Арсенал" заключили 10 декабря. Разработку аванпроекта "по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем (ТЭМ) на основе ядерной энергетической установки" планируют завершить к июлю 2024 года.
Создание элементов ядерного буксира на основе ТЭМ с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется с 2010 года. В 2019-м на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые показали его макет, а в 2020-м на форуме "Армия-2020" — трехмерную графику его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича на "Королевских чтениях" говорилось о планах запустить на орбиту в 2030 году космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.
Как ранее рассказал РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, в следующем году ученые начнут разрабатывать конкретные варианты использования ядерного буксира. Один из возможных проектов — взятие проб грунта на одном из спутников Юпитера.
Из чернового варианта проекта нового американского санкционного списка, подготовленного администрацией Дональда Трампа, РИА Новости стало известно, что институт "Роскосмоса" и российский производитель ракетно-космической техники могут попасть под ограничения для сотрудничества с американскими компаниями. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик выразил мнение, что рестрикции призваны помешать созданию именно ядерного буксира.