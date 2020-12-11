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В России начали разработку ядерного буксира для полетов в дальний космос
В России начали разработку ядерного буксира для полетов в дальний космос
"Роскосмос" заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира "Нуклон" для полетов к Луне, Юпитеру и... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:08
2020-12-11T20:04
хочу стать космонавтом
анатолий петрукович
дональд трамп
юрий урличич
роскосмос
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. "Роскосмос" заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира "Нуклон" для полетов к Луне, Юпитеру и Венере, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.Аванпроект — научное исследование, которое обосновывает выполнение качественно новой разработки.Договор между "Роскосмосом" и петербургским конструкторским бюро "Арсенал" заключили 10 декабря. Разработку аванпроекта "по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем (ТЭМ) на основе ядерной энергетической установки" планируют завершить к июлю 2024 года.Создание элементов ядерного буксира на основе ТЭМ с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется с 2010 года. В 2019-м на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые показали его макет, а в 2020-м на форуме "Армия-2020" — трехмерную графику его работы в космосе.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича на "Королевских чтениях" говорилось о планах запустить на орбиту в 2030 году космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.Как ранее рассказал РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, в следующем году ученые начнут разрабатывать конкретные варианты использования ядерного буксира. Один из возможных проектов — взятие проб грунта на одном из спутников Юпитера.Из чернового варианта проекта нового американского санкционного списка, подготовленного администрацией Дональда Трампа, РИА Новости стало известно, что институт "Роскосмоса" и российский производитель ракетно-космической техники могут попасть под ограничения для сотрудничества с американскими компаниями. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик выразил мнение, что рестрикции призваны помешать созданию именно ядерного буксира.
https://ria.ru/20201210/rogozin-1588522575.html
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анатолий петрукович, дональд трамп, юрий урличич, роскосмос, россия, космос - риа наука

В России начали разработку ядерного буксира для полетов в дальний космос

18:08 11.12.2020 (обновлено: 20:04 11.12.2020)
 
© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Fotolia / Vadimsadovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. "Роскосмос" заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира "Нуклон" для полетов к Луне, Юпитеру и Венере, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.
Аванпроект — научное исследование, которое обосновывает выполнение качественно новой разработки.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 00:55
Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе
Договор между "Роскосмосом" и петербургским конструкторским бюро "Арсенал" заключили 10 декабря. Разработку аванпроекта "по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем (ТЭМ) на основе ядерной энергетической установки" планируют завершить к июлю 2024 года.
Создание элементов ядерного буксира на основе ТЭМ с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется с 2010 года. В 2019-м на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые показали его макет, а в 2020-м на форуме "Армия-2020" — трехмерную графику его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича на "Королевских чтениях" говорилось о планах запустить на орбиту в 2030 году космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.
Наложение карт нашей Галактики, полученных телескопами СРГ/еРОЗИТА и Ферми (NASA). Диффузное рентгеновское излучение, регистрируемое телескопом СРГ/еРОЗИТА (0.6–1 кэВ, обозначено оттенками голубого), окружает область более жесткого излучения (гигаэлектрон-вольты, обозначено красным), получившей название пузыри Ферми - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 09:36РИА Наука
Российско-германский телескоп нашел в космосе удивительную структуру
Как ранее рассказал РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, в следующем году ученые начнут разрабатывать конкретные варианты использования ядерного буксира. Один из возможных проектов — взятие проб грунта на одном из спутников Юпитера.
Из чернового варианта проекта нового американского санкционного списка, подготовленного администрацией Дональда Трампа, РИА Новости стало известно, что институт "Роскосмоса" и российский производитель ракетно-космической техники могут попасть под ограничения для сотрудничества с американскими компаниями. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик выразил мнение, что рестрикции призваны помешать созданию именно ядерного буксира.
Все для спейса – все для захвата. США берутся за космос с пристрастием - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:25Акценты
Все для спейса – все для захвата. США берутся за космос с пристрастием
 
Хочу стать космонавтомАнатолий ПетруковичДональд ТрампЮрий УрличичРоскосмосРоссияКосмос - РИА Наука
 
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