Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588727659.html
В России впервые зафиксировали более 600 смертей от COVID-19 за сутки
В России впервые зафиксировали более 600 смертей от COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки в России скончались 613 пациентов с COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:04
2020-12-11T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250573_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_0b0fd9b0a0dcf94f7dd87045d13f8e82.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в России скончались 613 пациентов с COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.В частности, 77 смертей подтвердили в Москве, 69 — в Санкт-Петербурге, 29 — в Подмосковье.Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, в 84 российских регионах выявили 28 585 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 26 171 человек.На первом месте по приросту заболевших — Москва (7215, почти на 500 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3779), Подмосковье (1370), Нижегородская область (495), Карелия (427), Архангельская (407), Свердловская (402), Ростовская (386) и Воронежская (378) области. Минимальный прирост зафиксировали в Еврейской АО (29 новых пациентов) и Ненецком автономном округе (семь).Вчера оперштаб сообщал о 27 927 зарегистрированных за сутки случаях. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 597 711 человек, из них 45,8 тысячи погибли, свыше двух миллионов вылечились. Темпы прироста составляют 1,1 процента.Среди действующих в стране ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов). На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 70 миллионов, более полутора миллионов человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там выявили свыше 15,6 миллиона заболевших), Индия (9,79 миллиона) и Бразилия (6,78 миллиона). Россия остается на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588710061.html
https://ria.ru/20201210/schitki-1588545692.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af7ece447695afaa5b8ebcbdd785dd5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России впервые зафиксировали более 600 смертей от COVID-19 за сутки

11:04 11.12.2020 (обновлено: 11:51 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в России скончались 613 пациентов с COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.
В частности, 77 смертей подтвердили в Москве, 69 — в Санкт-Петербурге, 29 — в Подмосковье.
Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, в 84 российских регионах выявили 28 585 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 26 171 человек.
На первом месте по приросту заболевших — Москва (7215, почти на 500 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3779), Подмосковье (1370), Нижегородская область (495), Карелия (427), Архангельская (407), Свердловская (402), Ростовская (386) и Воронежская (378) области. Минимальный прирост зафиксировали в Еврейской АО (29 новых пациентов) и Ненецком автономном округе (семь).
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 08:38Распространение нового коронавируса
Названы самые опасные распространители коронавируса
Вчера оперштаб сообщал о 27 927 зарегистрированных за сутки случаях. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 597 711 человек, из них 45,8 тысячи погибли, свыше двух миллионов вылечились. Темпы прироста составляют 1,1 процента.
Среди действующих в стране ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
Медицинский работник в приемном отделении госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 10:12Распространение нового коронавируса
Популярный способ защиты от коронавируса признали бесполезным
Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 70 миллионов, более полутора миллионов человек умерли.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там выявили свыше 15,6 миллиона заболевших), Индия (9,79 миллиона) и Бразилия (6,78 миллиона). Россия остается на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния