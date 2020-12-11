https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588727659.html

В России впервые зафиксировали более 600 смертей от COVID-19 за сутки

В России впервые зафиксировали более 600 смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России скончались 613 пациентов с COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:04

2020-12-11T11:04

2020-12-11T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в России скончались 613 пациентов с COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.В частности, 77 смертей подтвердили в Москве, 69 — в Санкт-Петербурге, 29 — в Подмосковье.Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, в 84 российских регионах выявили 28 585 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 26 171 человек.На первом месте по приросту заболевших — Москва (7215, почти на 500 больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3779), Подмосковье (1370), Нижегородская область (495), Карелия (427), Архангельская (407), Свердловская (402), Ростовская (386) и Воронежская (378) области. Минимальный прирост зафиксировали в Еврейской АО (29 новых пациентов) и Ненецком автономном округе (семь).Вчера оперштаб сообщал о 27 927 зарегистрированных за сутки случаях. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 597 711 человек, из них 45,8 тысячи погибли, свыше двух миллионов вылечились. Темпы прироста составляют 1,1 процента.Среди действующих в стране ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов). На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 70 миллионов, более полутора миллионов человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там выявили свыше 15,6 миллиона заболевших), Индия (9,79 миллиона) и Бразилия (6,78 миллиона). Россия остается на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588710061.html

https://ria.ru/20201210/schitki-1588545692.html

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