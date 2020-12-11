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"Дешевка": невеста вернула жениху кольцо с бриллиантами и опозорилась
"Дешевка": невеста вернула жениху кольцо с бриллиантами и опозорилась
Американец поделился с читателями платформы Reddit историей о том, как его невеста вернула обручальное кольцо за три тысячи долларов (около 220 тысяч рублей. —... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:44
2020-12-11T21:27
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американец поделился с читателями платформы Reddit историей о том, как его невеста вернула обручальное кольцо за три тысячи долларов (около 220 тысяч рублей. — Прим. ред.) после того, как ее мать назвала изделие "дешевкой".Мужчина рассказал, что неплохо зарабатывает и мог позволить купить кольцо за 10-15 тысяч долларов (750 тысяч — 1,1 миллиона рублей), однако из-за пандемии и возникших трудностей он решил сократить бюджет. По словам автора поста, сейчас он вынужден помогать родителям и сестре, а в следующем году в его компании собираются сократить около 150 сотрудников.В результате автор остановил выбор на кольце из белого золота с сапфиром и россыпью бриллиантов за три тысячи долларов. При этом он отметил, что именно такое украшение хотела его избранница. Сапфир — "ее" камень, он соответствует месяцу ее рождения.Эти слова задели девушку. Она обвинила избранника в том, что он обесценивает то, что она делает (выполняет все обязанности по дому и ухаживает за их полуторагодовалым ребенком). Той же позиции придерживаются ее родные. Вдобавок они считают, что он использует ее, и требуют подарить более дорогое украшение.Комментаторы под постом поддержали автора публикации. Многие удивились, что мать невесты назвала изделие за три тысячи долларов дешевым. Одна из участниц обсуждения написала, что носит обручальное кольцо за 400 долларов (около 30 тысяч рублей) и не считает нужным тратить колоссальные суммы на украшения. Другая сочла свое кольцо за 400 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей) слишком дорогим.Многие пользователи возмутились наглостью матери девушки и призвали выяснить отношения с невестой и не вступать в споры с ее родителями. Также немало комментаторов удивились, почему девушка не входит в положение жениха, ведь ему в условиях кризиса приходится не только содержать свою семью, но и помогать родителям.
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reddit, сша, в мире

"Дешевка": невеста вернула жениху кольцо с бриллиантами и опозорилась

19:44 11.12.2020 (обновлено: 21:27 11.12.2020)
 
© Fotolia / TaniaLerroСвадебные кольца
Свадебные кольца - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Fotolia / TaniaLerro
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американец поделился с читателями платформы Reddit историей о том, как его невеста вернула обручальное кольцо за три тысячи долларов (около 220 тысяч рублей. — Прим. ред.) после того, как ее мать назвала изделие "дешевкой".
Мужчина рассказал, что неплохо зарабатывает и мог позволить купить кольцо за 10-15 тысяч долларов (750 тысяч — 1,1 миллиона рублей), однако из-за пандемии и возникших трудностей он решил сократить бюджет. По словам автора поста, сейчас он вынужден помогать родителям и сестре, а в следующем году в его компании собираются сократить около 150 сотрудников.
В результате автор остановил выбор на кольце из белого золота с сапфиром и россыпью бриллиантов за три тысячи долларов. При этом он отметил, что именно такое украшение хотела его избранница. Сапфир — "ее" камень, он соответствует месяцу ее рождения.
"Она была очень счастлива, получив кольцо, пока ее мать (ювелир) не назвала его дешевкой", — пишет американец.
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Эти слова задели девушку. Она обвинила избранника в том, что он обесценивает то, что она делает (выполняет все обязанности по дому и ухаживает за их полуторагодовалым ребенком). Той же позиции придерживаются ее родные. Вдобавок они считают, что он использует ее, и требуют подарить более дорогое украшение.
Комментаторы под постом поддержали автора публикации. Многие удивились, что мать невесты назвала изделие за три тысячи долларов дешевым. Одна из участниц обсуждения написала, что носит обручальное кольцо за 400 долларов (около 30 тысяч рублей) и не считает нужным тратить колоссальные суммы на украшения. Другая сочла свое кольцо за 400 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей) слишком дорогим.
Многие пользователи возмутились наглостью матери девушки и призвали выяснить отношения с невестой и не вступать в споры с ее родителями. Также немало комментаторов удивились, почему девушка не входит в положение жениха, ведь ему в условиях кризиса приходится не только содержать свою семью, но и помогать родителям.
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