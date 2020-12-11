https://ria.ru/20201211/knigi-1588842945.html

Эксперты считают спорным решение жюри премии "Большая книга"

Эксперты считают спорным решение жюри премии "Большая книга"

Литературные критики считают спорным решение профессионального жюри премии "Большая книга". РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T19:41

2020-12-11T19:41

2020-12-11T19:41

культура

книги

новости культуры

михаил елизаров

дина рубина

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Литературные критики считают спорным решение профессионального жюри премии "Большая книга".Накануне стали известны его результаты: на первом месте Александр Иличевский ("Чертеж Ньютона"), на втором — Тимур Кибиров ("Генерал и его семья"), на третьем — Шамиль Идиатуллин ("Бывшая Ленина"). Ранее по итогам читательского голосования определилась совсем иная тройка лидеров: первую строчку занял Михаил Елизаров ("Земля"), вторую — Дина Рубина ("Наполеонов обоз"), третью —Алексей Макушинский ("Предместья мысли. Философическая прогулка").Литературных критиков очень удивил выбор жюри.Так, шеф-редактор Storytel Константин Мильчин назвал его "настоящей катастрофой" и "преступлением против литературы"."Я не верю, что сто человек, прочитавшие как Иличевского, так и Елизарова могут выбрать первого. "Чертеж Ньютона" — хорошая книга. А "Земля" — большая книга. "Чертеж Ньютона" — Агарь, "Земля" — Сарра. "Чертеж Ньютона" — закон, "Земля" — благодать. Возможно, что все дело в КОВИДе, который убил чувства у большей части членов жюри. А может быть все дело в том, что голосовали не за книги, а за авторов", — прокомментировал Мильчин результаты премии в своем телеграм-канале. "Результаты "Большой книги" в этом году меня действительно удивили. Я пребывала в уверенности, что тройка лидеров будет выглядеть так: Михаил Елизаров, Александр Иличевский и Тимур Кибиров. Можно только гадать, захотели ли члены жюри премии полностью отстроиться от результатов "Национального бестселлера" или же просто не рискнули наградить символический роман о похоронной индустрии в страшном 2020 годе. Но одно совершенно точно — "Земля" Михаила Елизарова — важное произведение, по-настоящему Большая книга, которую будут читать и перечитывать", — рассказала РИА Новости Екатерина Писарева, главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook.В состав жюри этого года вошли заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев, ответственный секретарь журнала "Знамя" Елена Холмогорова, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова и другие.Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Автор, занявший первое место, получает три миллиона рублей, второе — полтора миллиона рублей, третье — один миллион рублей.

https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html

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книги, новости культуры, михаил елизаров, дина рубина