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https://ria.ru/20201202/kniga-1587325676.html
Подведены итоги читательского голосования премии "Большая книга"
Подведены итоги читательского голосования премии "Большая книга"
Стали известны результаты читательского голосования пятнадцатого сезона "Большой книги". Их выложил на своей странице в фейсбуке директор премии Георгий... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:30
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дина рубина
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стали известны результаты читательского голосования пятнадцатого сезона "Большой книги". Их выложил на своей странице в фейсбуке директор премии Георгий Урушадзе.Так, на первом месте — "Земля" Михаила Елизарова, на втором — "Наполеонов обоз" Дины Рубиной, а на третьем — "Предместья мысли" Алексея Макушинского.Итоги голосования Литературной академии будут объявлены 10 декабря. Читательское голосование проходило с 30 июня по 30 ноября на сайте LiveLib. В шорт-лист попали произведения Василия Авченко, Алексея Коровашко, Ксении Букши, Натальи Громовой, Григория Аросева, Евгения Кремчукова, Михаила Елизарова, Шамиля Идиатуллина, Александра Иличевского, Тимура Кибирова, Алексея Макушинского, Дины Рубиной, Павла Селукова, Софии Синицкой и Евгения Чижова.Всего на соискание премии было выдвинуто 294 книги и рукописи, из них 39 попали в длинный список.
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книги, новости культуры, михаил елизаров, дина рубина, александр иличевский

Подведены итоги читательского голосования премии "Большая книга"

13:30 02.12.2020
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка читает книгу
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стали известны результаты читательского голосования пятнадцатого сезона "Большой книги". Их выложил на своей странице в фейсбуке директор премии Георгий Урушадзе.
Так, на первом месте — "Земля" Михаила Елизарова, на втором — "Наполеонов обоз" Дины Рубиной, а на третьем — "Предместья мысли" Алексея Макушинского.
Итоги голосования Литературной академии будут объявлены 10 декабря.
Читательское голосование проходило с 30 июня по 30 ноября на сайте LiveLib.
В шорт-лист попали произведения Василия Авченко, Алексея Коровашко, Ксении Букши, Натальи Громовой, Григория Аросева, Евгения Кремчукова, Михаила Елизарова, Шамиля Идиатуллина, Александра Иличевского, Тимура Кибирова, Алексея Макушинского, Дины Рубиной, Павла Селукова, Софии Синицкой и Евгения Чижова.
Всего на соискание премии было выдвинуто 294 книги и рукописи, из них 39 попали в длинный список.
Книжные новинки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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КультураКнигиНовости культурыМихаил ЕлизаровДина РубинаАлександр Иличевский
 
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