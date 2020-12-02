https://ria.ru/20201202/kniga-1587325676.html
Подведены итоги читательского голосования премии "Большая книга"
Подведены итоги читательского голосования премии "Большая книга"
Стали известны результаты читательского голосования пятнадцатого сезона "Большой книги". Их выложил на своей странице в фейсбуке директор премии Георгий... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:30
2020-12-02T13:30
2020-12-02T13:30
культура
книги
новости культуры
михаил елизаров
дина рубина
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стали известны результаты читательского голосования пятнадцатого сезона "Большой книги". Их выложил на своей странице в фейсбуке директор премии Георгий Урушадзе.Так, на первом месте — "Земля" Михаила Елизарова, на втором — "Наполеонов обоз" Дины Рубиной, а на третьем — "Предместья мысли" Алексея Макушинского.Итоги голосования Литературной академии будут объявлены 10 декабря. Читательское голосование проходило с 30 июня по 30 ноября на сайте LiveLib. В шорт-лист попали произведения Василия Авченко, Алексея Коровашко, Ксении Букши, Натальи Громовой, Григория Аросева, Евгения Кремчукова, Михаила Елизарова, Шамиля Идиатуллина, Александра Иличевского, Тимура Кибирова, Алексея Макушинского, Дины Рубиной, Павла Селукова, Софии Синицкой и Евгения Чижова.Всего на соискание премии было выдвинуто 294 книги и рукописи, из них 39 попали в длинный список.
https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, михаил елизаров, дина рубина, александр иличевский
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости
. Стали известны результаты читательского голосования пятнадцатого сезона "Большой книги". Их выложил
на своей странице в фейсбуке директор премии Георгий Урушадзе.
Так, на первом месте — "Земля" Михаила Елизарова, на втором — "Наполеонов обоз" Дины Рубиной, а на третьем — "Предместья мысли" Алексея Макушинского.
Итоги голосования Литературной академии будут объявлены 10 декабря.
Читательское голосование проходило с 30 июня по 30 ноября на сайте LiveLib.
В шорт-лист попали произведения Василия Авченко, Алексея Коровашко, Ксении Букши, Натальи Громовой, Григория Аросева, Евгения Кремчукова, Михаила Елизарова, Шамиля Идиатуллина, Александра Иличевского, Тимура Кибирова, Алексея Макушинского, Дины Рубиной, Павла Селукова, Софии Синицкой и Евгения Чижова.
Всего на соискание премии было выдвинуто 294 книги и рукописи, из них 39 попали в длинный список.