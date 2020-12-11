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Умер кинорежиссер Ким Ки Дук
Умер кинорежиссер Ким Ки Дук
Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса, сообщает Delfi. Ему было 59 лет. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:58
2020-12-11T14:56
культура
коронавирус covid-19
ким ки дук
латвия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса, сообщает Delfi. Ему было 59 лет.По неофициальной информации, он планировал купить дом в в Юрмале и оформить вид на жительство, но не пришел на запланированную встречу. Коллеги стали его разыскивать, но процесс затруднился из-за правил по защите личных данных.Ким Ки Дук родился в 1960 году в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто, вскоре семья переехала в Сеул. В 17 лет он устроился рабочим на завод, через три года ушел в армию. После этого собирался стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать изящные искусства. Некоторое время Ким Ки Дук ездил по Европе с выставками своих картин. В 1993 году он получил награду Института сценаристов за сценарий к ленте "Художник и преступник, приговоренный к смерти". За этим последовали еще несколько сценарных работ, после чего он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм "Крокодил".За этим последовали работы "Дикие животные", "Отель "Птичья клетка", "Реальный вымысел" и другие.В прошлом году Ким Ки Дук возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Там в программе "Мастера" он представил свой фильм "Человек, пространство, время и снова человек".Также он председательствовал в жюри Сочинского международного кинофестиваля и рассказал, что съемки его следующего фильма пройдут в России.Ким Ки Дук — обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", а также награды Каннского фестиваля за ленту "Ариран".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, ким ки дук, латвия

Умер кинорежиссер Ким Ки Дук

12:58 11.12.2020 (обновлено: 14:56 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Ким Ки Дук во время торжественного ужина в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля.
Режиссер Ким Ки Дук во время торжественного ужина в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса, сообщает Delfi. Ему было 59 лет.
По неофициальной информации, он планировал купить дом в в Юрмале и оформить вид на жительство, но не пришел на запланированную встречу. Коллеги стали его разыскивать, но процесс затруднился из-за правил по защите личных данных.
Ким Ки Дук родился в 1960 году в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто, вскоре семья переехала в Сеул. В 17 лет он устроился рабочим на завод, через три года ушел в армию. После этого собирался стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать изящные искусства.
Некоторое время Ким Ки Дук ездил по Европе с выставками своих картин. В 1993 году он получил награду Института сценаристов за сценарий к ленте "Художник и преступник, приговоренный к смерти". За этим последовали еще несколько сценарных работ, после чего он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм "Крокодил".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
1 из 4

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (справа налево) во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве.
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (справа налево) во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
2 из 4
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (справа налево) во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Gabriel BouysРежиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук.
Режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук
3 из 4
Режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук.
© AFP 2020 / Gabriel Bouys
© AFP 2020 / Tiziana FabiАктер Рю Сын Бом и режиссер Ким Ки Дук на церемонии открытия 73-го кинофестиваля в Венеции. 31 августа 2016.
Актер Рю Сын Бом и режиссер Ким Ки Дук на церемонии открытия 73-го кинофестиваля в Венеции
4 из 4
Актер Рю Сын Бом и режиссер Ким Ки Дук на церемонии открытия 73-го кинофестиваля в Венеции. 31 августа 2016.
© AFP 2020 / Tiziana Fabi
1 из 4

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (справа налево) во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4
Режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук.
© AFP 2020 / Gabriel Bouys
4 из 4
Актер Рю Сын Бом и режиссер Ким Ки Дук на церемонии открытия 73-го кинофестиваля в Венеции. 31 августа 2016.
© AFP 2020 / Tiziana Fabi
За этим последовали работы "Дикие животные", "Отель "Птичья клетка", "Реальный вымысел" и другие.
В прошлом году Ким Ки Дук возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Там в программе "Мастера" он представил свой фильм "Человек, пространство, время и снова человек".
Также он председательствовал в жюри Сочинского международного кинофестиваля и рассказал, что съемки его следующего фильма пройдут в России.
Ким Ки Дук — обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", а также награды Каннского фестиваля за ленту "Ариран".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКорейский кинорежиссёр Ким Ки Дук после окончания торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Корейский кинорежиссёр Ким Ки Дук после окончания торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Корейский кинорежиссёр Ким Ки Дук после окончания торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
 
КультураКоронавирус COVID-19Ким Ки ДукЛатвия
 
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