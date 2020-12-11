Умер кинорежиссер Ким Ки Дук
12:58 11.12.2020 (обновлено: 14:56 11.12.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Ким Ки Дук во время торжественного ужина в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса, сообщает Delfi. Ему было 59 лет.
По неофициальной информации, он планировал купить дом в в Юрмале и оформить вид на жительство, но не пришел на запланированную встречу. Коллеги стали его разыскивать, но процесс затруднился из-за правил по защите личных данных.
Некоторое время Ким Ки Дук ездил по Европе с выставками своих картин. В 1993 году он получил награду Института сценаристов за сценарий к ленте "Художник и преступник, приговоренный к смерти". За этим последовали еще несколько сценарных работ, после чего он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм "Крокодил".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.
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Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (справа налево) во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве.
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Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (справа налево) во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве.
© AFP 2020 / Tiziana FabiАктер Рю Сын Бом и режиссер Ким Ки Дук на церемонии открытия 73-го кинофестиваля в Венеции. 31 августа 2016.
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Актер Рю Сын Бом и режиссер Ким Ки Дук на церемонии открытия 73-го кинофестиваля в Венеции. 31 августа 2016.
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Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.
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Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (справа налево) во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве.
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Актер Рю Сын Бом и режиссер Ким Ки Дук на церемонии открытия 73-го кинофестиваля в Венеции. 31 августа 2016.
За этим последовали работы "Дикие животные", "Отель "Птичья клетка", "Реальный вымысел" и другие.
В прошлом году Ким Ки Дук возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Там в программе "Мастера" он представил свой фильм "Человек, пространство, время и снова человек".
Также он председательствовал в жюри Сочинского международного кинофестиваля и рассказал, что съемки его следующего фильма пройдут в России.
Ким Ки Дук — обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", а также награды Каннского фестиваля за ленту "Ариран".
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКорейский кинорежиссёр Ким Ки Дук после окончания торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Корейский кинорежиссёр Ким Ки Дук после окончания торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)