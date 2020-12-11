https://ria.ru/20201211/kinorezhisser-1588748823.html

Умер кинорежиссер Ким Ки Дук

Умер кинорежиссер Ким Ки Дук

Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса, сообщает Delfi. Ему было 59 лет. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:58

2020-12-11T12:58

2020-12-11T14:56

культура

коронавирус covid-19

ким ки дук

латвия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса, сообщает Delfi. Ему было 59 лет.По неофициальной информации, он планировал купить дом в в Юрмале и оформить вид на жительство, но не пришел на запланированную встречу. Коллеги стали его разыскивать, но процесс затруднился из-за правил по защите личных данных.Ким Ки Дук родился в 1960 году в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто, вскоре семья переехала в Сеул. В 17 лет он устроился рабочим на завод, через три года ушел в армию. После этого собирался стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать изящные искусства. Некоторое время Ким Ки Дук ездил по Европе с выставками своих картин. В 1993 году он получил награду Института сценаристов за сценарий к ленте "Художник и преступник, приговоренный к смерти". За этим последовали еще несколько сценарных работ, после чего он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм "Крокодил".За этим последовали работы "Дикие животные", "Отель "Птичья клетка", "Реальный вымысел" и другие.В прошлом году Ким Ки Дук возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Там в программе "Мастера" он представил свой фильм "Человек, пространство, время и снова человек".Также он председательствовал в жюри Сочинского международного кинофестиваля и рассказал, что съемки его следующего фильма пройдут в России.Ким Ки Дук — обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", а также награды Каннского фестиваля за ленту "Ариран".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ким ки дук, латвия