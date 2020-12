https://ria.ru/20201211/ki-duk-1588782969.html

Биография Ким Ки Дука

Южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук (Kim Ki-duk) родился 20 декабря 1960 года в уезде Понхва провинции Кёнсан-Пукто в Южной Корее. РИА Новости, 11.12.2020

справки

Южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук (Kim Ki-duk) родился 20 декабря 1960 года в уезде Понхва провинции Кёнсан-Пукто в Южной Корее.Когда ему исполнилось девять лет, его семья переехала в Сеул, где он учился в сельскохозяйственной школе, но бросил учебу в 17 лет и пошел работать на завод. В 1980-1985 годах он служил в южнокорейской морской пехоте. После демобилизации из армии два года провел в церкви для слабовидящих, намереваясь стать проповедником.В 1990-1992 годах учился живописи во Франции, увлекшись кино, начал писать сценарии. В 1993 году он получил награду Института сценаристов (Educational Institute of Screenwriting) за лучший сценарий к фильму "Художник и преступник, приговоренный к смерти" (A Painter and a Criminal Condemned to Death). В 1996 году дебютировал в режиссуре картиной "Крокодил" (Ag-o). Затем он создал фильмы "Дикие животные" (Yasaeng dongmul bohoguyeog, 1997), "Отель "Птичья клетка" (Paran daemun, 1998), "Остров" (Seom, 2000) и экспериментальную картину "Реальный вымысел" (Real Fiction, 2000), снятую за 200 минут. В начале 2000-х годов Ким Ки Дук снял фильмы "Адрес неизвестен" (Suchwiin bulmyeong, 2001), "Плохой парень" (Nabbeun namja, 2001), "Береговая охрана" (Hae anseon, 2002), "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom, 2003), последний из них был удостоен четырех призов Международного кинофестиваля в Локарно и приза Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а также приза Гильдии киноведов и кинокритиков России.Его фильм "Пустой дом" (Bin-jip, 2004) завоевал четыре приза Венецианского кинофестиваля. Последующая за ним картина "Самаритянка" (Samaritan Girl, 2004) получила "Серебряного медведя" Берлинского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру.Режиссер снял киноленты "Натянутая тетива" (Hwal, 2005), "Время" (Shi gan, 2006), "Вздох" (Breath, 2007), "Мечта" (Bi-mong, 2008), "Мебиус" (Moebius, 2013), "Сеть" (Geumul, 2016).Наибольший успех принесли Ким Ки Дуку фильмы " Ариран " (Arirang, 2011), завоевавший приз Каннского кинофестиваля, и "Пьета" (Pieta, 2012), получивший "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. В своих картинах Ким Ки Дук также выступал и как сценарист, в некоторых из них был продюсером и оператором.В 2019 году Ким Ки Дук возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля, где в программе "Мастера" он представил свой фильм "Человек, пространство, время и снова человек" (Inkan, gongkan, sikan grigo inkan, 2018). Также в 2019 году он председательствовал в жюри Сочинского международного кинофестиваля.Последняя его картина "Растворяться" (Сіңу) была снята в Казахстане на русском языке. Кинолента была представлена в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля в октябре 2020 года.11 декабря 2020 года Ким Ки Дук скончался в Латвии от осложнений после коронавируса.Творчество режиссера было отмечено различными кинематографическими наградами. Он был удостоен призов Венецианского международного кинофестиваля (2000, 2004 (четыре), 2012 (четыре), 2014), Международного кинофестиваля в Пусане (2001, 2004), Международного кинофестиваля в Локарно (2003, четыре), Международного кинофестиваля в Карловых Варах (2003, три), Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (2003, 2005), Берлинского международного кинофестиваля (2004), Международного кинофестиваля в Чикаго (2006), Каннского международного кинофестиваля (2011), Гамбургского кинофестиваля (2012), Московского международного кинофестиваля (2019) и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

