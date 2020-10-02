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https://ria.ru/20201002/kimkiduk-1578120528.html
Ким Ки Дук рассказал, почему снял фильм "Растворяться" на русском языке
Южнокорейский классик Ким Ки Дук рассказал на пресс-конференции, что снимал фильм "Растворяться" в Казахстане на русском языке, чтобы фильм был понятен большему РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:01
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культура
кино и сериалы
новости культуры
ким ки дук
снг
казахстан
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Южнокорейский классик Ким Ки Дук рассказал на пресс-конференции, что снимал фильм "Растворяться" в Казахстане на русском языке, чтобы фильм был понятен большему числу людей в России и странах СНГ, а для него язык не является для него препятствием."Растворяться" представлен в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, который проходит в столице с 1 по 8 октября.По словам Ким Ки Дука, этот фильм – международная история, он рассказывает о противостоянии людей и о том, насколько сложно его преодолеть. Картина снята на русском языке.Главные героини фильма – две девушки, похожие друг на друга как близнецы. Одна живет в семье, соблюдающей традиции, вторая ведет свободный образ жизни, имеет богатого спонсора, который обеспечивает ее всем, что она пожелает. Однажды девушки меняются ролями. Роли обеих девушек исполнила казахская актриса Динара Жумагалиева.Ким Ки Дук добавил, что изначальное название картины было "Дин", но потом он переименовал ее в "Растворяться".
https://ria.ru/20201002/mmkf-1578099235.html
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кино и сериалы, новости культуры, ким ки дук, снг, казахстан

Ким Ки Дук рассказал, почему снял фильм "Растворяться" на русском языке

17:01 02.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Ким Ки Дук во время торжественного ужина в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля.
Режиссер Ким Ки Дук во время торжественного ужина в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Южнокорейский классик Ким Ки Дук рассказал на пресс-конференции, что снимал фильм "Растворяться" в Казахстане на русском языке, чтобы фильм был понятен большему числу людей в России и странах СНГ, а для него язык не является для него препятствием.
"Растворяться" представлен в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, который проходит в столице с 1 по 8 октября.
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"У меня 10 лет назад появилась идея путешествовать и снимать кино, сначала я поехал в Китай, Гонконг, потом в Казахстан. Казахстан очень кинематографичная страна, я понял, что именно в Казахстане я могу снять интересный фильм. "Растворяться" я снял в Казахстане", - рассказал режиссер на пресс-конференции по видеосвязи.
По словам Ким Ки Дука, этот фильм – международная история, он рассказывает о противостоянии людей и о том, насколько сложно его преодолеть. Картина снята на русском языке.
"Я считаю, что язык – это не главное препятствие, чтобы снимать хорошее кино. Для меня другой язык не проблема, главное, немного пожить в этой стране. Все артисты, с которыми я снимал кино, прекрасно говорят по-русски и понимают его. Я хотел, чтобы фильм был понятен большему количеству людей, русский язык понимают также в странах СНГ. Я решил снимать на русском, чтобы убрать проблему непонимания", - пояснил он.
Главные героини фильма – две девушки, похожие друг на друга как близнецы. Одна живет в семье, соблюдающей традиции, вторая ведет свободный образ жизни, имеет богатого спонсора, который обеспечивает ее всем, что она пожелает. Однажды девушки меняются ролями. Роли обеих девушек исполнила казахская актриса Динара Жумагалиева.
Ким Ки Дук добавил, что изначальное название картины было "Дин", но потом он переименовал ее в "Растворяться".
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