https://ria.ru/20201002/kimkiduk-1578120528.html

Ким Ки Дук рассказал, почему снял фильм "Растворяться" на русском языке

Южнокорейский классик Ким Ки Дук рассказал на пресс-конференции, что снимал фильм "Растворяться" в Казахстане на русском языке, чтобы фильм был понятен большему РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:01

2020-10-02T17:01

2020-10-02T17:01

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ким ки дук

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Южнокорейский классик Ким Ки Дук рассказал на пресс-конференции, что снимал фильм "Растворяться" в Казахстане на русском языке, чтобы фильм был понятен большему числу людей в России и странах СНГ, а для него язык не является для него препятствием."Растворяться" представлен в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, который проходит в столице с 1 по 8 октября.По словам Ким Ки Дука, этот фильм – международная история, он рассказывает о противостоянии людей и о том, насколько сложно его преодолеть. Картина снята на русском языке.Главные героини фильма – две девушки, похожие друг на друга как близнецы. Одна живет в семье, соблюдающей традиции, вторая ведет свободный образ жизни, имеет богатого спонсора, который обеспечивает ее всем, что она пожелает. Однажды девушки меняются ролями. Роли обеих девушек исполнила казахская актриса Динара Жумагалиева.Ким Ки Дук добавил, что изначальное название картины было "Дин", но потом он переименовал ее в "Растворяться".

https://ria.ru/20201002/mmkf-1578099235.html

https://ria.ru/20201001/mmkf-1578002789.html

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ким ки дук, снг, казахстан