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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201211/karabakh-1588703725.html
Российские миротворцы разминировали более 80 гектаров в Карабахе
Российские миротворцы разминировали более 80 гектаров в Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали всего более 80 гектаров территории, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T06:10
2020-12-11T06:10
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали всего более 80 гектаров территории, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны России."Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 80 гектаров территории, 24,8 километров дорог, 168 домостроений и шесть социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки была разминирована местность вдоль газопровода на дорожном направлении Степанакерт–Шуша и в районе улицы Ачапняк города Степанакерт. Кроме того, для разминирования одного из районов аэропорта города использовался многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6", применение которого обеспечивает безопасность личного состава и увеличивает производительность работ.Подчеркивается, что найденные взрывоопасные предметы уничтожаются."Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено 2 опоры, 1 километр линий электропередач и 1,2 километра дублирующего участка газопровода в районе населенного пункта Лысогорский", - добавляется в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201211/karabakh-1588700395.html
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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Российские миротворцы разминировали более 80 гектаров в Карабахе

06:10 11.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали всего более 80 гектаров территории, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны России.
"Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 80 гектаров территории, 24,8 километров дорог, 168 домостроений и шесть социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки была разминирована местность вдоль газопровода на дорожном направлении Степанакерт–Шуша и в районе улицы Ачапняк города Степанакерт. Кроме того, для разминирования одного из районов аэропорта города использовался многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6", применение которого обеспечивает безопасность личного состава и увеличивает производительность работ.
Подчеркивается, что найденные взрывоопасные предметы уничтожаются.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
02:40Ситуация в Нагорном Карабахе
В Карабахе автомобиль врезался в грузовик российских миротворцев
"Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено 2 опоры, 1 километр линий электропередач и 1,2 километра дублирующего участка газопровода в районе населенного пункта Лысогорский", - добавляется в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Военнослужащие азербайджанской армии перед военным парадом в Баку - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 12:12
В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе
 
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