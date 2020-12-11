Российские миротворцы разминировали более 80 гектаров в Карабахе
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали всего более 80 гектаров территории, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны России.
"Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 80 гектаров территории, 24,8 километров дорог, 168 домостроений и шесть социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки была разминирована местность вдоль газопровода на дорожном направлении Степанакерт–Шуша и в районе улицы Ачапняк города Степанакерт. Кроме того, для разминирования одного из районов аэропорта города использовался многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6", применение которого обеспечивает безопасность личного состава и увеличивает производительность работ.
Подчеркивается, что найденные взрывоопасные предметы уничтожаются.
"Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено 2 опоры, 1 километр линий электропередач и 1,2 километра дублирующего участка газопровода в районе населенного пункта Лысогорский", - добавляется в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Вчера, 12:12В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе