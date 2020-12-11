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Биография Николая Иванова

Биография Николая Иванова

Актер театра и кино, народный артист России Николай Николаевич Иванов родился 22 января 1943 года в городе Тихвине Ленинградской области. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:28

2020-12-11T16:28

2020-12-11T16:28

николай иванов

тихвин

справки

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Актер театра и кино, народный артист России Николай Николаевич Иванов родился 22 января 1943 года в городе Тихвине Ленинградской области. В 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе под руководством Леонида Макарьева. По окончании студии был принят в труппу Театра юного зрителя имени А.А. Брянцева. Занимал ведущие позиции в репертуаре Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) ТЮЗа. За годы работы Николаем Ивановым было сыграно около 150 ролей, которые принесли ему всенародную славу и любовь публики: Доктор Дайзерт в спектакле "Эквус" Питера Шеффера; Дикой в "Грозе" Александра Островского; Александр Егорович Ванюшин в "Детях Ванюшина" Сергея Найденова; Летчик в "Маленьком принце" Антуана де Сент-Экзюпери; Василий Иванович в постановке "Отцы и дети" по Ивану Тургеневу; Джон Сильвер в "Острове сокровищ" по Роберту Стивенсону. В спектакле "Борис Годунов" Александра Пушкина Николай Иванов исполнил роли Бориса Годунова и Самозванца, "Коньке-горбунке" Петра Ершова – Ивана и Рассказчика; в "Гамлете" Шекспира – Горацио; в постановке "После казни прошу..." Вольфа Долгого – Николая II. Он также сыграл Васкова в спектакле "А зори здесь тихие..." по Борису Васильеву, Злодея в "Звездном талере" по мотивам сказок братьев Гримм; Джона Пендлетона в "Поллианне" Юрия Лоттина по повести Элинор Портер; Лаймена Фелта в спектакле "Вниз с горы" Артура Миллера.В текущем репертуаре театра играл в спектаклях "Зимняя сказка", "Вино из одуванчиков, или Замри", "Маленькие трагедии", "Близкие друзья". В кино Николай Иванов начал сниматься в конце 1960-х годов. Известность актеру принесла роль Ивана Савельева в легендарном фильме Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Вечный зов" (1973-1983). Эта работа принесла тогда еще молодому артисту звание Лауреата Государственной премии СССР.Николай Иванов снимался в фильмах "Кузнечик" (1978), "Приказ: огонь не открывать" (1981), "Встретимся в метро" (1985), "Сошедшие с небес" (1986), "Золотая свадьба" (1987) и др. Он исполнил главные роди в фильмах "Россия молодая" (1981-1982), "Обрыв" (1983), "Дом у большой реки" (2010). Среди фильмов последних лет "Крылья империи" (2017), "Экспроприатор" (2017), "Мельник" (2018) и др.Николай Иванов занимался педагогической деятельностью, был председателем жюри "Брянцевского фестиваля" детских театральных коллективов и конкурса детского художественного творчества "Театр глазами детей".Народный артист России (1992). Лауреат Государственной премии СССР (1979). Был награжден орденом Дружбы (2003).Лауреат Российской национальной театральной премии "Арлекин" 2012 года в номинации "За великое служение театру для детей".11 декабря 2020 года Николай Иванов скончался после продолжительной болезни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай иванов, тихвин, справки