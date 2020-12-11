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Умер народный артист России Николай Иванов
Умер народный артист России Николай Иванов
Народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни, сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:41
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николай иванов (актер)
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни, сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во "ВКонтакте".Актер скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.Дату и место прощания объявят позже.Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х снимался в кино. Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви", а наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале "Вечный зов". В 1992 году получил звание народного артиста.
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николай иванов (актер), россия, общество

Умер народный артист России Николай Иванов

13:41 11.12.2020 (обновлено: 14:47 11.12.2020)
 
© Фото : Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. БрянцеваАктер Николай Иванов
Актер Николай Иванов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни, сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во "ВКонтакте".
Актер скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру", — отметили его коллеги.

Дату и место прощания объявят позже.
Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х снимался в кино. Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви", а наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале "Вечный зов". В 1992 году получил звание народного артиста.
© Мосфильм (1973-1983)Кадр из сериала "Вечный зов"
Кадр из сериала Вечный зов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Мосфильм (1973-1983)
Кадр из сериала "Вечный зов"
 
Николай Иванов (актер)РоссияОбщество
 
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