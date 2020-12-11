https://ria.ru/20201211/ivanov-1588758454.html
Умер народный артист России Николай Иванов
Умер народный артист России Николай Иванов
Народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни, сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:41
2020-12-11T13:41
2020-12-11T14:47
николай иванов (актер)
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588770893_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_68dc7ba84135da355fab7c866ac1abb7.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни, сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во "ВКонтакте".Актер скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.Дату и место прощания объявят позже.Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х снимался в кино. Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви", а наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале "Вечный зов". В 1992 году получил звание народного артиста.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588770893_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_12ee900ed0710f406c3b82bc40f93474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай иванов (актер), россия, общество
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Народный артист России Николай Иванов
умер на 78-м году жизни, сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во "ВКонтакте".
Актер скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру", — отметили его коллеги.
Дату и место прощания объявят позже.
Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х снимался в кино. Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви", а наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале "Вечный зов". В 1992 году получил звание народного артиста.