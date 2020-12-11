https://ria.ru/20201211/ivanov-1588758454.html

Умер народный артист России Николай Иванов

Умер народный артист России Николай Иванов

Народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни, сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:41

2020-12-11T13:41

2020-12-11T14:47

николай иванов (актер)

россия

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни, сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во "ВКонтакте".Актер скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.Дату и место прощания объявят позже.Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х снимался в кино. Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви", а наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале "Вечный зов". В 1992 году получил звание народного артиста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай иванов (актер), россия, общество