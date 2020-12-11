https://ria.ru/20201211/internet-1588785842.html

Эксперты выявили сеть групп по очернению вакцины "Спутник V" за рубежом

Эксперты выявили сеть групп по очернению вакцины "Спутник V" за рубежом

Лига безопасного интернета выявила в Польше и на Украине сеть из более 430 групп и сообществ, направленных на распространение фейковых новостей о кампании по... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:27

2020-12-11T15:27

2020-12-11T15:28

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вакцинация россиян от covid-19

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игорь конашенков

лига безопасного интернета

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дмитрий песков

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лига безопасного интернета выявила в Польше и на Украине сеть из более 430 групп и сообществ, направленных на распространение фейковых новостей о кампании по вакцинации от коронавируса и дискредитацию российского "Спутника V", сообщила РИА Новости член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", и предупредил о скором появлении серии псевдо-аналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" по якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь отметил, что некоторые страны и их крупные фармацевтические компании прибегают к самым нелицеприятным методам, чтобы не допустить вхождение к ним российской вакцины."В социальных сетях и мессенджерах на Западе и в странах СНГ также распространяется большое количество фейков о вакцине и вакцинации. Видны многочисленные попытки дискредитации и очернения российской вакцины "Спутник V". Так, волонтерами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета в ходе мониторинга интернета установлено, что в Польше и на Украине в последние три недели была создана целая сеть сообществ и аккаунтов во всех соцсетях, специально организованных для обвинения российских СМИ и новостных агентств в распространении фейков, в частности, о вакцинах от коронавируса", - рассказала Мизулина.На данный момент, по словам общественницы, с учетом взаимосвязей сеть составляет более 430 групп на различных площадках, среди которых Facebook, Twitter, Instagram и другие.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588729390.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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