Эксперты выявили сеть групп по очернению вакцины "Спутник V" за рубежом
15:27 11.12.2020 (обновлено: 15:28 11.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лига безопасного интернета выявила в Польше и на Украине сеть из более 430 групп и сообществ, направленных на распространение фейковых новостей о кампании по вакцинации от коронавируса и дискредитацию российского "Спутника V", сообщила РИА Новости член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", и предупредил о скором появлении серии псевдо-аналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" по якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь отметил, что некоторые страны и их крупные фармацевтические компании прибегают к самым нелицеприятным методам, чтобы не допустить вхождение к ним российской вакцины.
"В социальных сетях и мессенджерах на Западе и в странах СНГ также распространяется большое количество фейков о вакцине и вакцинации. Видны многочисленные попытки дискредитации и очернения российской вакцины "Спутник V". Так, волонтерами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета в ходе мониторинга интернета установлено, что в Польше и на Украине в последние три недели была создана целая сеть сообществ и аккаунтов во всех соцсетях, специально организованных для обвинения российских СМИ и новостных агентств в распространении фейков, в частности, о вакцинах от коронавируса", - рассказала Мизулина.
На данный момент, по словам общественницы, с учетом взаимосвязей сеть составляет более 430 групп на различных площадках, среди которых Facebook, Twitter, Instagram и другие.
"Посты получают огромный охват благодаря большому числу репостов с различных аккаунтов. Для увеличения охвата и числа самих публикаций, в том числе, используются боты. Публикации делаются и на русском языке и массово распространяются среди российских пользователей интернета, проживающих как в России, так и в других странах. Полагаю, что цель такой работы - попытка системной дискредитации и снижения доверия к российской вакцине, а также недобросовестная конкуренция со стороны иностранной фарминдустрии", - заявила Мизулина.
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