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https://ria.ru/20201211/goroda-1588701273.html
Названы города, которые россияне выбрали для новогодних путешествий
Названы города, которые россияне выбрали для новогодних путешествий
Эксперты назвали российские города, в которых туристы планируют встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:51
2020-12-11T12:51
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперты назвали российские города, в которых туристы планируют встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований билетов на период с 30 декабря по 1 января и выяснили, что лидеры спроса — Москва и Санкт-Петербург. Также высок интерес к Калининграду, Сочи и Симферополю. Чуть реже пользователи выбирали перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу. В 2020 году отправиться в путешествие по России на новогодние праздники можно на четверть дешевле, чем годом ранее: средняя стоимость авиабилета снизилась с 7,6 до 5,7 тысячи рублей.Наиболее востребованными железнодорожными направлениями, помимо столиц, стали Нижний Новгород, Казань и Тюмень.Средняя стоимость билета на поезд за год почти не изменилась — уменьшилась с 2,8 до 2,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
нижний новгород
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сочи
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тюмень
ростов-на-дону
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куда можно лететь, куда поехать, маршруты, туристы, отдых, туризм, поезда, самолеты, новости - туризм, новый год, нижний новгород, москва, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, тюмень, ростов-на-дону, махачкала, санкт-петербург, казань

Названы города, которые россияне выбрали для новогодних путешествий

12:51 11.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперты назвали российские города, в которых туристы планируют встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований билетов на период с 30 декабря по 1 января и выяснили, что лидеры спроса — Москва и Санкт-Петербург. Также высок интерес к Калининграду, Сочи и Симферополю. Чуть реже пользователи выбирали перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу.
В 2020 году отправиться в путешествие по России на новогодние праздники можно на четверть дешевле, чем годом ранее: средняя стоимость авиабилета снизилась с 7,6 до 5,7 тысячи рублей.
Наиболее востребованными железнодорожными направлениями, помимо столиц, стали Нижний Новгород, Казань и Тюмень.
Средняя стоимость билета на поезд за год почти не изменилась — уменьшилась с 2,8 до 2,7 тысячи рублей.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьмаршрутытуристыОтдыхТуризмпоездасамолетыНовости - ТуризмНовый годНижний НовгородМоскваКраснодарСимферопольСочиМинеральные ВодыТюменьРостов-на-ДонуМахачкалаСанкт-ПетербургКазань
 
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