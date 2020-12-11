https://ria.ru/20201211/furgal-1588711754.html

"Отставал по всем статьям": Трутнев обвинил Фургала в популизме

"Отставал по всем статьям": Трутнев обвинил Фургала в популизме

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был популистом, а по основной работе... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:55

2020-12-11T08:55

2020-12-11T08:55

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

михаил дегтярев

следственный комитет россии (ск рф)

москва

комсомольск-на-амуре

хабаровск

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был популистом, а по основной работе "отставал по всем статьям"."Есть люди, которые умеют хорошо работать, есть люди, которые умеют хорошо выступать. Редко кто умеет хорошо и то, и другое. Господин Фургал выступал хорошо - он говорил людям те вещи, которые от него ждали… На фоне Вячеслава Ивановича (Шпорта – ред.), от которого по тем или иным причинам люди устали, отлично выглядел. При этом я его (Фургала – ред.) видел с другой стороны. Я его видел со стороны исполнения тех задач, которые стоят перед губернатором. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитная дамба не строится, дворец самбо - провалены сроки, расторгнут договор и так далее", - сказал Трутнев журналистам.По его словам, по всем объектам Фургал "отставал по всем статьям", но занимался популизмом."В целом это называется модным словом "популизм", - отметил полпред.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово". СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20200921/furgal-1577542501.html

https://ria.ru/20200903/furgal-1576685027.html

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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), москва, комсомольск-на-амуре, хабаровск, политика