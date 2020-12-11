https://ria.ru/20201211/erevan-1588821242.html

В Ереване завершилась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване завершилась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Акция протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:39

2020-12-11T17:39

2020-12-11T17:39

беспорядки в ереване

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Акция протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилась, передает корреспондент РИА Новости."Это не политическая борьба, это борьба во имя Республики Армения. Сейчас мы разойдемся, но уже завтра вновь начнем акции неповиновения. Мы не остановимся ни на минуту. Отставка Пашиняна является требованием почти 100% нашего народа, и мы заставим выполнить это требование", - сказал лидер оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201211/erevan-1588767665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/karabakh-1588506002.html

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беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире