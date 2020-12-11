Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/erevan-1588821242.html
В Ереване завершилась акция протеста с требованием отставки Пашиняна
В Ереване завершилась акция протеста с требованием отставки Пашиняна
Акция протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:39
2020-12-11T17:39
беспорядки в ереване
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588578676_0:96:3048:1811_1920x0_80_0_0_e20fff23e9cbb0af49801867830ef474.jpg
ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Акция протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилась, передает корреспондент РИА Новости."Это не политическая борьба, это борьба во имя Республики Армения. Сейчас мы разойдемся, но уже завтра вновь начнем акции неповиновения. Мы не остановимся ни на минуту. Отставка Пашиняна является требованием почти 100% нашего народа, и мы заставим выполнить это требование", - сказал лидер оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201211/erevan-1588767665.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/karabakh-1588506002.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588578676_168:183:2655:2048_1920x0_80_0_0_035f8cb6a1e3a1d02f7e1bdb9792c98a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире

В Ереване завершилась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

17:39 11.12.2020
 
© РИА Новости / Асатур ЕсаянцСотрудники полиции следят за соблюдением порядка во время акции протеста в Ереване
Сотрудники полиции следят за соблюдением порядка во время акции протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Акция протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
"Это не политическая борьба, это борьба во имя Республики Армения. Сейчас мы разойдемся, но уже завтра вновь начнем акции неповиновения. Мы не остановимся ни на минуту. Отставка Пашиняна является требованием почти 100% нашего народа, и мы заставим выполнить это требование", - сказал лидер оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.
Потасовка между полицией и протестующими в Ереване. Кадры задержаний - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 14:20
В Ереване начались задержания протестующих
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 21:06
В Совфеде назвали цель слов Пашиняна о "неопределенностях" в Карабахе
 
Беспорядки в ЕреванеНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Штаб Трампа прокомментировал отказ суда пересмотреть итоги выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
04:13В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
Лента новостейМолния