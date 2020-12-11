У здания правительства Армении проходит акция протеста
15:56 11.12.2020 (обновлено: 16:56 11.12.2020)
ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, провели акцию у здания правительства страны, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции прошли шествием по центральным улицам столицы, и дойдя до здания правительства, провели короткий митинг, требуя от главы кабмина покинуть свой пост. Затем шествие продолжилось.
По данным полиции, в различные полицейские участки столицы доставлены около 40 человек.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
9 декабря, 16:40Пашинян обвинил оппозицию в желании создать марионеточную власть
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.