https://ria.ru/20201211/erevan-1588793678.html

У здания правительства Армении проходит акция протеста

У здания правительства Армении проходит акция протеста

Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, провели акцию у здания правительства страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:56

2020-12-11T15:56

2020-12-11T16:56

армения

никол пашинян

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, провели акцию у здания правительства страны, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции прошли шествием по центральным улицам столицы, и дойдя до здания правительства, провели короткий митинг, требуя от главы кабмина покинуть свой пост. Затем шествие продолжилось.По данным полиции, в различные полицейские участки столицы доставлены около 40 человек.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201209/armeniya-1588451613.html

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Протесты в Ереване: митингующие требуют отставки Пашиняна В Ереване проходит массовая акция протеста. Митингующие требуют отставки Никола Пашиняна. 2020-12-11T15:56 true PT0M27S

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армения, никол пашинян, ереван, в мире