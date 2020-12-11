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В Ереване возобновили работу метро после акций протеста
В Ереване возобновили работу метро после акций протеста
Движение поездов ереванского метро восстановлено в пятницу утром после акций протеста, сообщили в пресс-службе метрополитена. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T09:18
2020-12-11T09:18
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 дек - РИА Новости. Движение поездов ереванского метро восстановлено в пятницу утром после акций протеста, сообщили в пресс-службе метрополитена."Сообщаем, что работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна по состоянию на 09.45 (08.45 мск) возобновлена", - говорится в сообщении, размещенном на странице метрополитена в Facebook.Сообщается, что работа метро была парализована с 08.08 мск из-за акций гражданского неповиновения, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201210/erevan-1588554727.html
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

В Ереване возобновили работу метро после акций протеста

09:18 11.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники митинга в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов и участники митинга в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 11 дек - РИА Новости. Движение поездов ереванского метро восстановлено в пятницу утром после акций протеста, сообщили в пресс-службе метрополитена.
"Сообщаем, что работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна по состоянию на 09.45 (08.45 мск) возобновлена", - говорится в сообщении, размещенном на странице метрополитена в Facebook.
Сообщается, что работа метро была парализована с 08.08 мск из-за акций гражданского неповиновения, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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