В Ереване возобновили работу метро после акций протеста
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники митинга в Ереване
ЕРЕВАН, 11 дек - РИА Новости. Движение поездов ереванского метро восстановлено в пятницу утром после акций протеста, сообщили в пресс-службе метрополитена.
"Сообщаем, что работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна по состоянию на 09.45 (08.45 мск) возобновлена", - говорится в сообщении, размещенном на странице метрополитена в Facebook.
Сообщается, что работа метро была парализована с 08.08 мск из-за акций гражданского неповиновения, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.