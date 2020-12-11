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Новый год—2021
https://ria.ru/20201211/elka-1588862630.html
Главную елку страны доставили в Кремль
Главную елку страны доставили в Кремль
Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль, она будет установлена на Соборной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T22:19
2020-12-11T22:21
новый год—2021
московский кремль
дед мороз
москва
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль, она будет установлена на Соборной площади, передает корреспондент РИА Новости.За рулем автопоезда был Дед Мороз."Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности. Все прошло без происшествий", - сказал он журналистам.В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам.В этом году из-за пандемии было принято решение не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.Дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. Впрочем, до 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это, однако, крайне редко, всего два раза за время правления Николая Второго. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском селе близ Санкт-Петербурга.Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 до 2001 года. В 2001 году отступить от традиций заставили сильные морозы. Дело в том, что при низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими - рубить и перевозить дерево в такую погоду нельзя. А окончательно невозможным сделали вывоз ели из леса обильные снегопады. Тогда на Соборной площади впервые появилось искусственное дерево.В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась на Соборную площадь.
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московский кремль, дед мороз, москва, общество

Главную елку страны доставили в Кремль

22:19 11.12.2020 (обновлено: 22:21 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавную новогоднюю елку доставили в Кремль
Главную новогоднюю елку доставили в Кремль - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль, она будет установлена на Соборной площади, передает корреспондент РИА Новости.
За рулем автопоезда был Дед Мороз.
"Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности. Все прошло без происшествий", - сказал он журналистам.
В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам.
В этом году из-за пандемии было принято решение не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.
Дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. Впрочем, до 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это, однако, крайне редко, всего два раза за время правления Николая Второго. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском селе близ Санкт-Петербурга.
Елочные игрушки - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 11:52
Стало известно, где делают игрушки для главной елки Петербурга
Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 до 2001 года. В 2001 году отступить от традиций заставили сильные морозы. Дело в том, что при низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими - рубить и перевозить дерево в такую погоду нельзя. А окончательно невозможным сделали вывоз ели из леса обильные снегопады. Тогда на Соборной площади впервые появилось искусственное дерево.
В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась на Соборную площадь.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВодитель грузового автомобиля с главной общероссийской новогодней елкой
Водитель грузового автомобиля с главной общероссийской новогодней елкой - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Водитель грузового автомобиля с главной общероссийской новогодней елкой
 
Новый год—2021Московский КремльДед МорозМоскваОбщество
 
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