https://ria.ru/20201211/elka-1588862630.html

Главную елку страны доставили в Кремль

Главную елку страны доставили в Кремль

Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль, она будет установлена на Соборной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T22:19

2020-12-11T22:19

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новый год—2021

московский кремль

дед мороз

москва

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль, она будет установлена на Соборной площади, передает корреспондент РИА Новости.За рулем автопоезда был Дед Мороз."Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности. Все прошло без происшествий", - сказал он журналистам.В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам.В этом году из-за пандемии было принято решение не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.Дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. Впрочем, до 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это, однако, крайне редко, всего два раза за время правления Николая Второго. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском селе близ Санкт-Петербурга.Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 до 2001 года. В 2001 году отступить от традиций заставили сильные морозы. Дело в том, что при низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими - рубить и перевозить дерево в такую погоду нельзя. А окончательно невозможным сделали вывоз ели из леса обильные снегопады. Тогда на Соборной площади впервые появилось искусственное дерево.В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась на Соборную площадь.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/elka-1588735563.html

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московский кремль, дед мороз, москва, общество